BMW презентували свій найпотужніший і найрозкішніший електромобіль (фото)

BMW i7 M70 xDrive оснащений двома електромоторами та може проїхати до 560 км на одному заряді. Заряджений седан надійде у продаж у другій половині 2023 року.

Related video

Підрозділ BMW M Performance представив заряджену 650-сильну версію електричного седана i7 M70 xDrive. Про це повідомили на сайті Autocar.

BMW i7 M70 xDrive став найпотужнішою електричною моделлю бренду в історії. Новинку показали на автосалоні у Шанхаї.

Розкішний седан отримав масивну фальшиву решітку радіатора та зовні відрізняється від стандартної моделі новими бамперами. Як опція стане доступним і контурне підсвічування решітки радіатора.

Для BMW i7 M70 xDrive запропонують контурне підсвічування решітки радіатора Фото: BMW

З боків розташовані ширші пороги під дверима. Позаду i7 M70 xDrive отримав новий збільшений дифузор.

Позаду встановлено новий збільшений дифузор Фото: BMW

Седан оснастили пневматичною підвіскою з безступінчатим регулюванням демпфування, чотириколісним кермовим управлінням та активною стабілізацією. Також новинка отримала покращені гальма.

Головна особливість новинки полягає у силовій установці. Седан оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 650 к.с. і крутним моментом 1016 Нм (1100 Нм при активації M Launch Control і M Sport Boost).

BMW i7 M70 xDrive здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на 255 км/год.

Електромотор живить літій-іонний акумулятор місткістю 101,7 кВт∙год. Запас ходу становить від 488 до 560 км на одному заряді за циклом WLTP. Швидке заряджання може поповнити запас акумулятора на 80% за 34 хвилини.

Важливо

В Україні з'явився флагманський електромобіль BMW за 4,6 мільйона гривень (фото)

BMW i7 M70 xDrive надійде у продаж у другій половині 2023 року. Очікується, що початкова ціна становитиме понад $125 000.

Раніше Фокус писав, що у США BMW посадять по 25 дерев за кожен тест-драйв електромобілів, проведених з 18 квітня до 1 травня.