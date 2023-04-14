Акцію приурочено до Дня Землі, який щороку відзначають 22 квітня. Наразі BMW активно працюють над розширенням своєї лінійки повністю електричних автомобілів.

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У BMW посадять по 25 дерев за кожен тест-драйв електромобілів, проведений з 18 квітня по 1 травня. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

BMW приурочили акцію до Дня Землі, який щороку відзначають 22 квітня. Так бренд хоче продемонструвати свою відданість боротьбі за зниження рівня шкідливих викидів.

У BMW зазначили, що дерева стануть домом для диких тварин у постраждалих районах. Вони поглинатимуть вуглекислий газ з атмосфери для виробництва кисню.

Баварський бренд активно працює над розширенням своєї лінійки повністю електричних автомобілів. Зараз у США пропонуються три електромобілі — електрокросовер iX, а також седани i4 та i7.

Однією з електричних новинок стане модель i5 на базі 5 Series. Електромобіль буде доступний у кузовах седан та універсал.

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BMW готують новий електромобіль на базі 5 Series: перші подробиці та фото

Проте BMW поки що не збираються повністю відмовлятися від своїх автомобілів із ДВЗ. На 2024 рік заплановано одразу кілька нових моделей, зокрема спортивні.

У майбутньому BMW планують випустити цілу лінійку електромобілів Neue Klasse. Ці авто відрізнятимуться передовими технологіями.

Раніше Фокус розповів, що BMW представили заряджений 748-сильний гібридний кросовер XM Label Red.