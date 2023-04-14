Акция приурочена ко Дню Земли, который ежегодно отмечают 22 апреля. Сейчас BMW активно работают над расширением своей линейки полностью электрических автомобилей.

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В США BMW посадят по 25 деревьев за каждый тест-драйв электромобилей, проведенных с 18 апреля по 1 мая. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

BMW приурочили акцию ко Дню Земли, который ежегодно отмечают 22 апреля. Так бренд хочет продемонстрировать свою приверженность к борьбе за снижение уровня вредных выбросов.

В BMW отметили, что деревья станут домом для диких животных в пострадавших районах. Они будут поглощать углекислый газ из атмосферы для производства кислорода.

Баварский бренд активно работает над расширением своей линейки полностью электрических автомобилей. Сейчас в США предлагаются три электромобиля — электрокроссовер iX, а также седаны i4 и i7.

Одной из электрических новинок станет модель i5 на базе 5 Series. Электромобиль будет доступен в кузовах седан и универсал.

Важно

BMW готовят новый электромобиль на базе 5 Series: первые подробности и фото

Тем не менее BMW пока не собираются полностью отказываться от своих автомобилей с ДВС. На 2024 год запланированы сразу несколько новых моделей, в том числе и спортивные.

В будущем BMW планируют выпустить целое семейство электромобилей Neue Klasse. Эти авто будут отличаться передовыми технологиями.

Ранее Фокус рассказал, что BMW представили заряженный 748-сильный гибридный кроссовер XM Label Red.