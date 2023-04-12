Свыше 700 сил и 3,8 с до сотни: представлен самый мощный и дорогой кроссовер BMW (фото)

Кроссовер BMW XM Label Red получил гибридную установку мощностью 748 л. с. Он способен развить 290 км/ч и при этом расходует всего 1,7 л на 100 км.

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Линейку BMW XM 2023 пополнила топовая спортивная версия Label Red. Сверхмощный кроссовер официально презентуют на автошоу в Шанхае 18 апреля, а с августа стартуют его продажи по цене примерно от 185 000 долларов. Основными конкурентами авто станут Lamborghini Urus, Aston Martin DBX707 и Bentley Bentayga. Подробности авто раскрыли на официальном сайте марки.

Кроссовер получил особые 21-дюймовые диски Фото: BMW

Флагманский BMW XM, характеристики

Новый BMW XM Label Red – не только самый дорогой, но также самый мощный кроссовер BMW. Отдачу его 4,4-литрового V8 твин-турбо повысили до 585 л. с., а электромотор выдает 197 л. с. Суммарно гибридная установка развивает 748 л. с. и 1050 Нм.

Автомобиль оснащен 748-сильной гибридной установкой Фото: BMW

Кроссовер BMW XM Label Red разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 либо 290 км/ч. Примерно такие же характеристики и у BMW X6 M Competition, однако гибрид также расходует всего 1,7 л/100 км в комбинированном цикле и может проехать до 83 км на электротяге.

На передней панели установлен изогнутый дисплей Фото: BMW

Как и стандартный BMW XM 2023, заряженный вариант получил 8-ступенчатый автомат и полный привод с активным дифференциалом. Также предусмотрены адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса.

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Дизайн и комплектация BMW XM Label Red

Отличить новый BMW XM Label Red от базовой модели можно по ярко-красным акцентам на кузове. Кроме того, кроссовер получил особые 21-дюймовые диски.

Салон BMW XM Label Red отделан двухцветной кожей и карбоном Фото: BMW

Салон BMW XM Label Red отделан двухцветной кожей и карбоном. На передней панели размещен изогнутый дисплей, также данные проецируются на лобовое стекло. Комплектация BMW XM пополнилась четырехзонным климат-контролем, парковочным автопилотом и мощной аудиосистемой Harman Kardon.

Ранее Фокус сообщал, что BMW вскоре сменят названия всех своих автомобилей — готовится новая классификация моделей.

Также мы писали, что сверхмощный флагманский кроссовер готовят и в Porsche.