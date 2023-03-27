Большие перемены: BMW сменят названия всех своих автомобилей

BMW пересмотрят названия автомобилей в своем модельном ряду. Бренд собирается выпустить множество новых электромобилей, которым нужно дать понятные для потребителей имена.

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BMW намерены сменить названия всех автомобилей в своем модельном ряду из-за появления новых электромобилей. Об этом рассказали на сайте Carbuzz.

В BMW собираются дать своим автомобилям более понятные названия. Сейчас имена моделей бренда состоят из нескольких символов, где первый обозначает серию, а два остальных — уровень силовой установки.

Префиксы "d", "i" или "e" применяются для обозначения дизельных, бензиновых или электрических автомобилей. Появление электрокаров i-серии добавило путаницу в названия авто.

BMW зарегистрировали товарные знаки для названий с префиксами i, X и iX. Среди них замечены iX750, X750 и i750, а также X130 и i120.

Вероятнее всего, автомобили с ДВС сохранят префиксы "i", "d" и "e". К примеру, версии кроссовера X5 будут называться X550d, X560i и т.д.

Электрические автомобили получат более лаконичные названия. Первым символом останется "i", после которого будет написано название модели.

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Названия заряженных моделей M Motorsport пока остаются в секрете. В патенте есть единственная модель с символом M – M350.

Ранее Фокус сообщил, что SsangYong меняет название на KG Mobility после приобретения группой KG Group и готовит множество новых моделей.