Большие перемены: BMW сменят названия всех своих автомобилей
BMW пересмотрят названия автомобилей в своем модельном ряду. Бренд собирается выпустить множество новых электромобилей, которым нужно дать понятные для потребителей имена.
BMW намерены сменить названия всех автомобилей в своем модельном ряду из-за появления новых электромобилей. Об этом рассказали на сайте Carbuzz.
В BMW собираются дать своим автомобилям более понятные названия. Сейчас имена моделей бренда состоят из нескольких символов, где первый обозначает серию, а два остальных — уровень силовой установки.
Префиксы "d", "i" или "e" применяются для обозначения дизельных, бензиновых или электрических автомобилей. Появление электрокаров i-серии добавило путаницу в названия авто.
BMW зарегистрировали товарные знаки для названий с префиксами i, X и iX. Среди них замечены iX750, X750 и i750, а также X130 и i120.
Вероятнее всего, автомобили с ДВС сохранят префиксы "i", "d" и "e". К примеру, версии кроссовера X5 будут называться X550d, X560i и т.д.
Электрические автомобили получат более лаконичные названия. Первым символом останется "i", после которого будет написано название модели.Важно
Названия заряженных моделей M Motorsport пока остаются в секрете. В патенте есть единственная модель с символом M – M350.
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