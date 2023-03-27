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Великі зміни: BMW поміняють назви всіх своїх автомобілів

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Фото: BMW | Електричні моделі BMW збережуть префікс "i"

BMW переглянуть назви автомобілів у своєму модельному ряду. Бренд збирається випустити багато нових електромобілів, яким потрібно дати зрозумілі для споживачів імена.

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BMW мають намір змінити назви всіх автомобілів у своєму модельному ряду через появу нових електромобілів. Про це повідомили на сайті Carbuzz.

У BMW збираються дати своїм автомобілям більш зрозумілі назви. Зараз імена моделей бренду складаються з кількох символів, де перший означає серію, а два інших — рівень силової установки.

Префікси "d", "i" або "e" застосовуються для позначення дизельних, бензинових чи електричних автомобілів. Поява електрокарів i-серії додала плутанину до назв авто.

BMW зареєстрували товарні знаки для назв з префіксами i, X та iX. Серед них помічені iX750, X750 та i750, а також X130 та i120.

Найімовірніше, автомобілі з ДВЗ збережуть префікси "i", "d" та "e". Наприклад, версії кросовера X5 будуть називатися X550d, X560i й т.д.

Електричні автомобілі отримають лаконічніші назви. Першим символом залишиться "i", після якого буде написано назву моделі.

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Назви заряджених моделей M Motorsport поки що залишаються в секреті. Патент має єдину модель із символом M – M350.

Раніше Фокус повідомив, що SsangYong змінює назву на KG Mobility після придбання KG Group і готує безліч нових моделей.