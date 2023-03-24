Найпотужніший та найдорожчий BMW вперше помітили під час тестів (відео)

BMW M8 CSL стане ще швидшим за стандартну модель. Спорткар отримає безліч внутрішніх та зовнішніх доробок.

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На тестах на треку вперше помітили прототип зарядженого спорткара BMW M8 CSL. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Купе BMW M8 CSL отримає безліч доробок порівняно зі стандартною моделлю. Одним з найпомітніших елементів є новий червоний колір ходових вогнів.

Також хардкорний спорткар відрізняється новим кузовним обвісом та аеродинамічними елементами. Купе оснастили новими бічними "спідницями" та карбоновим антикрилом.

Крім цього, було змінено задній бампер BMW M8 CSL. Купе отримало новий великий дифузор, а також інші вихлопні патрубки.

Найімовірніше, що варіант CSL відрізнятиметься переналаштованою підвіскою. Ще однією зміною стане збільшення потужності.

Нагадаємо, що BMW M8 Competition оснащується 4,4-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 600 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Спорткар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3 секунди. Очікується, що модифікація CSL стане ще швидшою.

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BMW M8 CSL стане найдорожчим автомобілем німецького бренду. За чутками, його вартість становитиме майже $200 тисяч.

Раніше Фокус писав, що BMW представили топову версію зарядженого седана M3.