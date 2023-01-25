Повний привід тіа 550 сил: BMW представили найшвидший седан M3 в історії (відео)

BMW M3 CS став найшвидшою модифікацією моделі в історії. Седан здатний розганятися на понад 300 км/год і відрізняється агресивним кузовним обвісом.

Related video

BMW представили топову версію зарядженого седана M3. Модифікація CS робить модель ще потужнішою та швидшою. Подробиці розповіли на сайті Car and Driver.

BMW M3 CS є орієнтованою на трек версією седана. Він оснащується повним приводом і потужним двигуном.

Технічні характеристики BMW M3 CS

[ + – ] BMW M3 CS надає руху 3,0-літровий двигун на 550 к.с. Фото: BMW

Під капотом BMW M3 CS встановлений турбований 3,0-літровий шестициліндровий двигун на 550 к.с. і 650 Нм. Седан розганяється до 100 км/год лише за 3,4 секунди, а до 200 км/год — за 11,1 с. Максимальна швидкість обмежена електронікою лише на рівні 302 км/год.

Також інженери доопрацювали підвіску седана, щоб зробити її орієнтованішою на їзду гоночним треком. Тяга та маневреність нового BMW M3 CS покращені завдяки наявності системи повного приводу M xDrive. Для водія є безліч режимів їзди. Через меню M Setup він може переключитися зі стандартного повнопривідного налаштування в спортивну 4WD Sport або задньопривідний режим 2WD для дрифту.

BMW M3 CS

[ + – ] BMW M3 CS здається брутальнішим за стандартну модель Фото: BMW

Седан BMW M3 CS відрізняється від інших версій моделі новим брутальним кузовним обвісом і аеродинамічними елементами. Спереду з'явився новий масивний сплітер із вуглеволокна, який забезпечує додаткову притискну силу.

Решітка радіатора виконана в стилі моделі M4 CSL із чорними глянсовими елементами всередині. Також на неї нанесли червону окантовку.

[ + – ] BMW M3 CS отримав новий кузовний обвіс і радіаторну решітку Фото: BMW

Крім цього, з'явилися нові бічні спідниці та задній дифузор. На кришці багажника встановили маленький карбоновий спойлер.

[ + – ] Ззаду встановлені карбоновий спойлер і масивний дифузор Фото: BMW

Чотири великі вихлопні патрубки надають моделі більше спортивності. Вони забарвлені в чорний матовий колір.

Запропоновано й нову кольорову гаму моделі. Новим заводським кольором для M3 CS став зелений Signal Green.

Інтер'єр

[ + – ] Інтер'єр BMW M3 CS став легшим Фото: BMW

Салон BMW M3 CS полегшили та зробили спортивнішим. Спереду встановлені нові сидіння M Carbon. Вони оснащені електроприводом і підігрівом, а також значком моделі, що світиться.

Ковдоподібні сидіння оббиті шкірою Merino в чорно-червоній кольоровій гамі з характерним контрастним рядком. Це двоколірне оздоблення повторюється для двох сидінь у задній частині седана. Дверні панелі виконані з чорною шкірою спереду та ззаду, а червоний напис "CS" прикрашає полегшену центральну консоль.

[ + – ] У BMW M3 CS встановили ковшеподібні карбонові сидіння Фото: BMW

У список стандартного обладнання для нового BMW M3 CS також входять ремені безпеки з візерунком із тканих смуг у кольорах BMW M GmbH, накладки на пороги з написом "M3 CS", обшивка стелі антрацитового кольору, внутрішні декоративні планки з обробкою з вуглецевого волокна та рульове колесо M Alcantara з підрульовими перемикачами з вуглепластику.

Важливо

BMW представили найшвидший універсал в історії (фото)

Усередині встановили вигнутий 12,3-дюймовий дисплей, який виконує роль панелі приладів та інформаційної системи. Він працює на основі нової системи iDrive 8.

Як опції доступні проєкційний дисплей BMW зі специфічними для M показаннями та реєстратор BMW Drive.

Новий седан випустять обмеженим тиражем за ціною від 119 695 доларів. Його виробництво розпочнеться в Німеччині у березні.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW запатентували незвичайний дизайн радіаторної решітки з прихованими фарами.