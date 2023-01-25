Полный привод и 550 сил: BMW представили быстрейший седан M3 в истории (видео)

BMW M3 CS стал самой быстрой модификацией модели в истории. Седан способен разгонятся свыше 300 км/ч и отличается агрессивным кузовным обвесом.

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BMW M3 CS является ориентированной на трек версией седана. Он оснащается полным приводом и мощным двигателем.

Технические характеристики BMW M3 CS

[ + – ] BMW M3 CS приводит в движение 3,0-литровый двигатель на 550 л.с. Фото: BMW

Под капотом у BMW M3 CS установлен турбированный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель на 550 л.с. и 650 Нм. Седан разгоняется до 100 км/ч всего за 3,4 секунды, а до 200 км/ч — за 11,1 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 302 км/ч.

Также инженеры доработали подвеску седана, чтобы сделать ее более ориентированной на езду по гоночному треку. Тяга и маневренность нового BMW M3 CS улучшены благодаря наличию системы полного привода M xDrive. Водителю доступно множество режимов езды. Через меню M Setup он может переключиться со стандартной полноприводной настройки в спортивную 4WD Sport или заднеприводный режим 2WD для дрифта.

Дизайн BMW M3 CS

[ + – ] BMW M3 CS выглядит брутальнее стандартной модели Фото: BMW

Седан BMW M3 CS отличается от других версий модели новым брутальным кузовным обвесом и аэродинамическими элементами. Спереди появился новый массивный сплиттер из углеволокна, который обеспечивает дополнительную прижимную силу.

Решетка радиатора выполнена в стиле модели M4 CSL с черными глянцевыми элементами внутри. Также на нее нанесли красную окантовку.

[ + – ] BMW M3 CS получил новый кузовной обвес и решетку радиатора Фото: BMW

Помимо этого появились новые боковые юбки и задний диффузор. На крышке багажника установили небольшой карбоновый спойлер.

[ + – ] Сзади установлены карбоновый спойлер и массивный диффузор Фото: BMW

Четыре больших выхлопных патрубка придают модели больше спортивности. Они окрашены в черный матовый цвет.

Предложена и новая цветовая гамма модели. Новым заводским цветом для M3 CS стал зеленый Signal Green.

Интерьер

[ + – ] Интерьер BMW M3 CS стал легче Фото: BMW

Салон BMW M3 CS облегчили и сделали более спортивным. Спереди установлены новые ковшеобразные сиденья M Carbon. Они оснащены электроприводом и подогревом, а также светящимся значком модели.

Ковшеобразные сиденья обиты кожей Merino в черно-красной цветовой гамме с характерной контрастной строчкой. Эта двухцветная отделка повторяется для двух сидений в задней части седана. Дверные панели отделаны черной кожей спереди и сзади, а красная надпись "CS" украшает облегченную центральную консоль.

[ + – ] В BMW M3 CS установили ковшеобразные карбоновые сиденья Фото: BMW

В список стандартного оборудования для нового BMW M3 CS также входят ремни безопасности с узором из тканых полос в цветах BMW M GmbH, накладки на пороги с надписью "M3 CS", обшивка потолка антрацитового цвета, внутренние декоративные планки с отделкой из углеродного волокна и рулевое колесо M Alcantara с подрулевыми переключателями из углепластика.

Важно

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Внутри установили изогнутый 12,3-дюймовый дисплей, который выполняет роль приборной панели и информационной системы. Он работает на базе новой системы iDrive 8.

В качестве опций доступны проекционный дисплей BMW со специфическими для M показаниями и регистратор BMW Drive.

Новый седан выпустят ограниченным тиражом по цене от 119 695 долларов. Его производство начнется в Германии в марте.

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