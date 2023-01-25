Полный привод и 550 сил: BMW представили быстрейший седан M3 в истории (видео)
BMW M3 CS стал самой быстрой модификацией модели в истории. Седан способен разгонятся свыше 300 км/ч и отличается агрессивным кузовным обвесом.
BMW представили топовую версию заряженного седана M3. Модификация CS делает модель еще мощнее и быстрее. Подробности рассказали на сайте Car and Driver.
BMW M3 CS является ориентированной на трек версией седана. Он оснащается полным приводом и мощным двигателем.
Технические характеристики BMW M3 CS
Под капотом у BMW M3 CS установлен турбированный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель на 550 л.с. и 650 Нм. Седан разгоняется до 100 км/ч всего за 3,4 секунды, а до 200 км/ч — за 11,1 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 302 км/ч.
Также инженеры доработали подвеску седана, чтобы сделать ее более ориентированной на езду по гоночному треку. Тяга и маневренность нового BMW M3 CS улучшены благодаря наличию системы полного привода M xDrive. Водителю доступно множество режимов езды. Через меню M Setup он может переключиться со стандартной полноприводной настройки в спортивную 4WD Sport или заднеприводный режим 2WD для дрифта.
Дизайн BMW M3 CS
Седан BMW M3 CS отличается от других версий модели новым брутальным кузовным обвесом и аэродинамическими элементами. Спереди появился новый массивный сплиттер из углеволокна, который обеспечивает дополнительную прижимную силу.
Решетка радиатора выполнена в стиле модели M4 CSL с черными глянцевыми элементами внутри. Также на нее нанесли красную окантовку.
Помимо этого появились новые боковые юбки и задний диффузор. На крышке багажника установили небольшой карбоновый спойлер.
Четыре больших выхлопных патрубка придают модели больше спортивности. Они окрашены в черный матовый цвет.
Предложена и новая цветовая гамма модели. Новым заводским цветом для M3 CS стал зеленый Signal Green.
Интерьер
Салон BMW M3 CS облегчили и сделали более спортивным. Спереди установлены новые ковшеобразные сиденья M Carbon. Они оснащены электроприводом и подогревом, а также светящимся значком модели.
Ковшеобразные сиденья обиты кожей Merino в черно-красной цветовой гамме с характерной контрастной строчкой. Эта двухцветная отделка повторяется для двух сидений в задней части седана. Дверные панели отделаны черной кожей спереди и сзади, а красная надпись "CS" украшает облегченную центральную консоль.
В список стандартного оборудования для нового BMW M3 CS также входят ремни безопасности с узором из тканых полос в цветах BMW M GmbH, накладки на пороги с надписью "M3 CS", обшивка потолка антрацитового цвета, внутренние декоративные планки с отделкой из углеродного волокна и рулевое колесо M Alcantara с подрулевыми переключателями из углепластика.Важно
Внутри установили изогнутый 12,3-дюймовый дисплей, который выполняет роль приборной панели и информационной системы. Он работает на базе новой системы iDrive 8.
В качестве опций доступны проекционный дисплей BMW со специфическими для M показаниями и регистратор BMW Drive.
Новый седан выпустят ограниченным тиражом по цене от 119 695 долларов. Его производство начнется в Германии в марте.
Ранее Фокус сообщал, что BMW запатентовали необычный дизайн решетки радиатора со скрытыми фарами.