Новый заряженный седан BMW M3 CS рассекретили до премьеры (фото)
BMW M3 CS является более ориентированной на трек версией заряженного седана. Новинка будет легче и мощнее стандартного M3.
BMW собиралась представить заряженный седан M3 CS (G80) в конце января на гонке "24 часа Дайтоны". Тем не менее официальные снимки модели уже попали в Сеть. Фото опубликовали на сайте bimmerpost.
Дизайн заряженного седана во многом перекликается с моделью M4 CSL. M3 CS позаимствует у экстремального купе многие детали экстерьера. Главным отличием между моделями является наличие второго ряда сидений и две дополнительные двери.
На кузове появилось множество красных акцентов. Также сзади установлен спойлер из карбона.
Новым заводским цветом для M3 CS станет зеленый Signal Green. Именно он изображен на официальных фото автомобиля.
Интерьер облегчили и сделали более спортивным. Появились новые ковшеобразные сиденья из углеволокна, а рулевое колесо обтянуто алькантарой.
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Технические характеристики новинки пока держат в секрете. Вероятнее всего, заряженный седан оснастят 3,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью около 550 л.с.
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