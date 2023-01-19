Новый заряженный седан BMW M3 CS рассекретили до премьеры (фото)

BMW M3 CS является более ориентированной на трек версией заряженного седана. Новинка будет легче и мощнее стандартного M3.

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BMW собиралась представить заряженный седан M3 CS (G80) в конце января на гонке "24 часа Дайтоны". Тем не менее официальные снимки модели уже попали в Сеть. Фото опубликовали на сайте bimmerpost.

Дизайн заряженного седана во многом перекликается с моделью M4 CSL. M3 CS позаимствует у экстремального купе многие детали экстерьера. Главным отличием между моделями является наличие второго ряда сидений и две дополнительные двери.

На кузове появилось множество красных акцентов. Также сзади установлен спойлер из карбона.

[ + – ] На крышке багажника BMW M3 CS установили новый спойлер из углеволокна Фото: BMW

Новым заводским цветом для M3 CS станет зеленый Signal Green. Именно он изображен на официальных фото автомобиля.

[ + – ] Signal Green станет заводским цветом для BMW M3 CS Фото: BMW

Интерьер облегчили и сделали более спортивным. Появились новые ковшеобразные сиденья из углеволокна, а рулевое колесо обтянуто алькантарой.

[ + – ] Интерьер седана стал более спортивным Фото: BMW

BMW M3 CS получит новую развлекательную систему iDrive 8. Будут предусмотрены специальные установки для езды по треку.

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Технические характеристики новинки пока держат в секрете. Вероятнее всего, заряженный седан оснастят 3,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью около 550 л.с.

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