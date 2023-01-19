Новий заряджений седан BMW M3 CS розсекретили до прем'єри (фото)

BMW M3 CS є орієнтованою на трек версією зарядженого седана. Новинка буде легшою та потужнішою за стандартний M3.

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BMW збиралася представити заряджений седан M3 CS (G80) наприкінці січня на гонці "24 години Дайтон". Проте офіційні знімки моделі вже потрапили в мережу. Фото опублікували на сайті bimmerpost.

Дизайн зарядженого седана багато в чому перегукується з моделлю M4 CSL. M3 CS запозичить в екстремального купе багато деталей екстер'єру. Головною відмінністю між моделями є наявність другого ряду сидінь і двох додаткових дверей.

На кузові з'явилося багато червоних акцентів. Також ззаду встановлено спойлер із карбону.

[ + – ] На кришці багажника BMW M3 CS встановили новий спойлер із вуглеволокна Фото: BMW

Новим заводським кольором для M3 CS стане зелений Signal Green. Саме його зображено на офіційних фото автомобіля.

[ + – ] Signal Green стане заводським кольором для BMW M3 CS Фото: BMW

Інтер'єр полегшили та зробили спортивнішим. З'явилися нові ковшеподібні сидіння з вуглеволокна, а кермо обтягнуте алькантарою.

[ + – ] Інтер'єр седана став спортивнішим Фото: BMW

BMW M3 CS отримає нову розважальну систему iDrive 8. Будуть передбачені спеціальні установки для їзди по треку.

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Технічні характеристики новинки поки що тримають у секреті. Найімовірніше, заряджений седан оснастять 3,0-літровим двигуном із турбонаддувом потужністю близько 550 к.с.

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