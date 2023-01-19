Новий заряджений седан BMW M3 CS розсекретили до прем'єри (фото)
BMW M3 CS є орієнтованою на трек версією зарядженого седана. Новинка буде легшою та потужнішою за стандартний M3.
BMW збиралася представити заряджений седан M3 CS (G80) наприкінці січня на гонці "24 години Дайтон". Проте офіційні знімки моделі вже потрапили в мережу. Фото опублікували на сайті bimmerpost.
Дизайн зарядженого седана багато в чому перегукується з моделлю M4 CSL. M3 CS запозичить в екстремального купе багато деталей екстер'єру. Головною відмінністю між моделями є наявність другого ряду сидінь і двох додаткових дверей.
На кузові з'явилося багато червоних акцентів. Також ззаду встановлено спойлер із карбону.
Новим заводським кольором для M3 CS стане зелений Signal Green. Саме його зображено на офіційних фото автомобіля.
Інтер'єр полегшили та зробили спортивнішим. З'явилися нові ковшеподібні сидіння з вуглеволокна, а кермо обтягнуте алькантарою.
BMW M3 CS отримає нову розважальну систему iDrive 8. Будуть передбачені спеціальні установки для їзди по треку.Важливо
Технічні характеристики новинки поки що тримають у секреті. Найімовірніше, заряджений седан оснастять 3,0-літровим двигуном із турбонаддувом потужністю близько 550 к.с.
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