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Нові моделі BMW можуть отримати розумну радіаторну решітку з прихованими фарами (фото)

BMW, Патент, Технології, Решітка радіатора, Фото, Знімки, Авто, Автомобілі, Новинки
Фото: CarBuzz | BMW запатентувала нову передню панель, яка може замінити традиційну решітку радіатора

BMW подала новий патент до Світової організації інтелектуальної власності. Технологію можуть одержати майбутні електромобілі бренду.

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Компанія BMW запатентувала незвичайний дизайн радіаторної решітки з прихованими фарами. Фото передової розробки опублікував сайт CarBuzz.

Багато фанатів BMW вважають, що на нових автомобілях бренду встановлені надто великі решітки радіатора. Проте компанія не збирається зупинятися на досягнутому.

Новий патент від BMW подано до Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Він демонструє нову цільну передню панель, яка замінить традиційну решітку радіатора.

На патентних фото показано принцип роботи нової технології Fullscreen
На патентних фото показано принцип роботи нової технології
На патентних фото показано принцип роботи нової технології Fullscreen
На патентних фото показано принцип роботи нової технології
На патентних фото показано принцип роботи нової технології Fullscreen
На патентних фото показано принцип роботи нової технології
На патентних фото показано принцип роботи нової технології Fullscreen
На патентних фото показано принцип роботи нової технології
На патентних фото показано принцип роботи нової технології
На патентних фото показано принцип роботи нової технології
На патентних фото показано принцип роботи нової технології
На патентних фото показано принцип роботи нової технології

Замість того, щоб встановлювати решітку радіатора та фари окремо, у компанії збираються об'єднати їх. Передня панель зможе показувати різні візерунки за допомогою світлодіодних вогнів, а фари заховані доти, доки вони не знадобляться.

Покрокова демонстрація роботи нової технології BMW Fullscreen
Покрокова демонстрація роботи нової технології BMW
Покрокова демонстрація роботи нової технології BMW Fullscreen
Покрокова демонстрація роботи нової технології BMW
Покрокова демонстрація роботи нової технології BMW Fullscreen
Покрокова демонстрація роботи нової технології BMW
Покрокова демонстрація роботи нової технології BMW
Покрокова демонстрація роботи нової технології BMW
Покрокова демонстрація роботи нової технології BMW

Розробка допоможе не тільки урізноманітнити дизайн майбутніх моделей бренду, але й зробити їх обтічнішими. Рівна передня панель забезпечить менший аеродинамічний опір.

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Зовнішній шар панелі буде прозорим і виготовленим із полікарбонату. Всередині встановлять ще один шар із пластику, який ізолює світло, з непроникним покриттям, з'єднаним зі світлодіодним джерелом світла.

Раніше Фокус писав, що BMW планує відкликати 14086 електромобілів i4, i7 та iX через програмний збій.