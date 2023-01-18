У BMW 7 Series 2023 тепер можна дивитися футбольні матчі (фото)

У флагманському седані BMW 7 Series тепер можна дивитись матчі Бундесліги. Функція доступна для власників моделі у Німеччині.

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BMW продовжує розширювати можливості розважальної системи флагманського седана 7 Series 2023 (G70). У власників авто у Німеччині тепер є можливість дивитися матчі Бундесліги. Про це повідомили на сайті BMW Blog.

Для BMW 7 Series 2023 у Німеччині вийшло бездротове оновлення, що додає контент на запит з Бундесліги. Пілотна програма спочатку впроваджується у Німеччині та розрахована до 31 березня 2024 року.

[ + – ] Програма для перегляду матчів Бундесліги завантажується автоматично з новим оновленням Фото: BMW

Тепер футбольні вболівальники, які володіють останнім флагманом BMW, можуть дивитись матчі Бундесліги у своєму автомобілі за допомогою функції потокового відео. Для цього достатньо активувати власну eSIM.

Bundesliga In-Car встановлюється на автомобіль в автономному режимі. Якість трансляції обіцяють на найвищому рівні завдяки вбудованій антені за допомогою з'єднання 5G.

Для безпеки дивитися матчі можна буде лише за умови, що BMW 7 Series не перебуватиме в русі. Коли ви почнете їхати, відеотрансляція припиниться, але збережеться аудіопотік.

[ + – ] Під час руху дивитися матчі не можна Фото: BMW

Також у додатку з'явиться корисна функція "ярлики у матчі". Штучний інтелект автоматично шукатиме найцікавіші моменти матчу, після чого згенерує короткі кліпи для перегляду. Вони супроводжуватимуться коментарями англійською мовою. Крім цього, в Bundesliga In-Car можна буде знайти зведення ігрових днів та іншу інформацію про матчі.

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Найближчим часом додаток стане доступним в Австрії та Швейцарії. Після цього нове оновлення тестуватимуть у Великій Британії та США.

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