BMW випустили двомільйонний седан 7 Series (фото)

BMW 7 Series випускають з 1977 року, і зараз у виробництві знаходиться вже сьоме покоління моделі. Двохмільйонним став електричний варіант BMW i7.

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У BMW відзначають знакову подію. З конвеєра у німецькому Дінгольфінгу зійшов двомільйонний седан BMW 7 Series. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

[ + – ] BMW 7 Series випускають у Дінгольфінгу вже 45 років Фото: BMW

Для дорогої преміальної моделі це непогане досягнення, адже зазвичай представницькі седани F-класу не такі вже й масові. Символічно, що "ювілейним" став седан BMW i7 xDrive60 – перша електрична сімка BMW. Він оснащений двома двигунами сумарною потужністю 544 к. с. і має запас ходу в 625 км.

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Флагманський BMW 7 Series випускають у Дінгольфінгу з моменту прем'єри моделі у 1977 році. Перше покоління седана було досить прогресивним для свого часу – отримало інновації на кшталт бортового комп'ютера та автоматичною коробкою передач із двома різними режимами роботи.

[ + – ] Зараз у виробництві сьоме покоління седана Фото: BMW

На наступних поколіннях BMW 7 Series з'явилися ABS, парктронік, супутникова навігація та подушки безпеки. Седан першим у класі отримав двигун V12, а модель BMW 7 E65 2001 року вперше у світі оснастили 6-ступінчастою автоматичною КПП. Нині у виробництві вже сьома генерація BMW 7 Series.

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