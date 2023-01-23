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Авто

BMW представили самый быстрый универсал в истории (фото)

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Фото: Alpina | Alpina B5 GT в кузове универсал способна разгонятся свыше 320 км/ч

Новую Alpina B5 GT предложат в кузове универсал и седан. Модель оснащается турбированным 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 625 л.с.

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Компания Alpina представила самый быстрый универсал BMW в истории. Модель B5 GT Touring сможет разгоняться свыше 320 км/ч. Об этом рассказали на сайте бренда.

Уже совсем скоро будут представлены седан и универсал BMW 5 Series 2024 модельного года. В честь этого Alpina выпускают ограниченную версию модели B5.

Alpina B5 GT будет предложена в кузове седан и универсал. Модель оснащается 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 625 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

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Модель Alpina B5 GT предложат в кузове седан и универсал
Фото: Alpina

Седан Alpina B5 GT способен разгонятся от 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Универсалу из-за более тяжелого веса требуется немного больше времени для разгона.

От 0 до 200 км/ч седан разгоняется за 11,3 секунды, а универсал — 11,9 секунды. Максимальная скорость седана составляет 330 км/ч, а универсала — 322 км/ч.

Также Alpina B5 GT отличается от стандартной версии спортивной выхлопной системой. Выхлопные патрубки покрыты нитридом титана и имеют черную отделку.

Модель получила новые 20-дюймовые кованые колесные диски Classic эксклюзивного цвета Marron Volciano с надписью "B5 GT". За ними расположены тормоза Brembo с 395-мм передними и 398-мм задними дисками.

Alpina B5 GT Fullscreen
Седан с новыми колесными дисками Classic
Фото: Alpina
Alpina B5 GT Fullscreen
Универсал с новыми колесными дисками Classic
Фото: Alpina

Клиенты могут заказать Alpina B5 GT практически в любом цвете. Также для клиентов доступно множество вариантов индивидуальной настройки интерьера.

Alpina B5 GT Fullscreen
Клиенты могут персонализировать интереьер Alpina B5 GT
Фото: Alpina

Все автомобили будут продаваться в стандартной комплектации с антрацитовой обшивкой потолка, Shadowline, аудиосистемой Harman Kardon, рулевым колесом с подогревом, отделкой из дерева орехового антрацита и металлическими эмблемами "B5 GT" на ковриках. Также в комплекте идет обтянутая кожей приборная панель и табличка из нержавеющей стали на центральной консоли, обозначающая номер автомобиля.

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Alpina B5 GT выпустят ограниченным тиражом в 250 единиц. За седан просят от 145 500 евро, а за универсал — 148 500 евро. Поставки клиентам начнутся в июле 2023 года.

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