BMW представили самый быстрый универсал в истории (фото)
Новую Alpina B5 GT предложат в кузове универсал и седан. Модель оснащается турбированным 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 625 л.с.
Компания Alpina представила самый быстрый универсал BMW в истории. Модель B5 GT Touring сможет разгоняться свыше 320 км/ч. Об этом рассказали на сайте бренда.
Уже совсем скоро будут представлены седан и универсал BMW 5 Series 2024 модельного года. В честь этого Alpina выпускают ограниченную версию модели B5.
Alpina B5 GT будет предложена в кузове седан и универсал. Модель оснащается 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 625 л.с. и 850 Нм крутящего момента.
Седан Alpina B5 GT способен разгонятся от 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Универсалу из-за более тяжелого веса требуется немного больше времени для разгона.
От 0 до 200 км/ч седан разгоняется за 11,3 секунды, а универсал — 11,9 секунды. Максимальная скорость седана составляет 330 км/ч, а универсала — 322 км/ч.
Также Alpina B5 GT отличается от стандартной версии спортивной выхлопной системой. Выхлопные патрубки покрыты нитридом титана и имеют черную отделку.
Модель получила новые 20-дюймовые кованые колесные диски Classic эксклюзивного цвета Marron Volciano с надписью "B5 GT". За ними расположены тормоза Brembo с 395-мм передними и 398-мм задними дисками.
Клиенты могут заказать Alpina B5 GT практически в любом цвете. Также для клиентов доступно множество вариантов индивидуальной настройки интерьера.
Все автомобили будут продаваться в стандартной комплектации с антрацитовой обшивкой потолка, Shadowline, аудиосистемой Harman Kardon, рулевым колесом с подогревом, отделкой из дерева орехового антрацита и металлическими эмблемами "B5 GT" на ковриках. Также в комплекте идет обтянутая кожей приборная панель и табличка из нержавеющей стали на центральной консоли, обозначающая номер автомобиля.Важно
Alpina B5 GT выпустят ограниченным тиражом в 250 единиц. За седан просят от 145 500 евро, а за универсал — 148 500 евро. Поставки клиентам начнутся в июле 2023 года.
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