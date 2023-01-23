Обновленный кроссовер BMW X5 2024 раскрыли до премьеры (фото)
Обновленный BMW X5 не получит радикальных изменений в дизайне, но станет современнее. Также ожидается появление информационной системы iDrive 8.
В Сети показали фото обновленного кроссовера BMW X5 LCI 2024 года. Дизайн новинки не получит радикальных изменений, сохранив привычный облик. Подробности рассказали на сайте Autoevolution.
На снимках изображены передняя и задняя части обновленного кроссовера. BMW X5 LCI 2024 года получит новые бамперы, измененную оптику, а также решетку радиатора.
Передняя оптика похожа на новый BMW X3 и имеет более агрессивную форму. Новые бамперы выполнены в современной стилистике бренда.
На фото изображена стандартная версия кроссовера. Пакет M-Sport по-прежнему будет доступен в качестве опции.
Также на модели заметны новые колесные диски. Вероятнее всего, они не будут предлагаться как базовые.
Еще одним новшеством может стать подсветка решетки радиатора. Она будет работать так же, как и в моделях X7 и i7/7 Series.Важно
Обновленный BMW X5 получит информационную систему iDrive 8. Она предложит расширенный функционал и работает быстрее.
Появление кроссовера BMW X5 LCI ожидается в середине 2023 года. Модель поступит в продажу в конце этого года.
Ранее Фокус рассказал, что компания BMW запатентовала необычный дизайн решетки радиатора со скрытыми фарами.