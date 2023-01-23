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Авто

Обновленный кроссовер BMW X5 2024 раскрыли до премьеры (фото)

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Фото: instagram.com/wilcoblok | BMW X5 LCI 2024 сохранит привычный дизайн модели

Обновленный BMW X5 не получит радикальных изменений в дизайне, но станет современнее. Также ожидается появление информационной системы iDrive 8.

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В Сети показали фото обновленного кроссовера BMW X5 LCI 2024 года. Дизайн новинки не получит радикальных изменений, сохранив привычный облик. Подробности рассказали на сайте Autoevolution.

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У кроссовера обновлены фонари

На снимках изображены передняя и задняя части обновленного кроссовера. BMW X5 LCI 2024 года получит новые бамперы, измененную оптику, а также решетку радиатора.

Передняя оптика похожа на новый BMW X3 и имеет более агрессивную форму. Новые бамперы выполнены в современной стилистике бренда.

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У кроссовера изменены бамперы, оптика и решетка радиатора

На фото изображена стандартная версия кроссовера. Пакет M-Sport по-прежнему будет доступен в качестве опции.

Также на модели заметны новые колесные диски. Вероятнее всего, они не будут предлагаться как базовые.

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Премьера BMW X5 состоится в середине нынешнего года

Еще одним новшеством может стать подсветка решетки радиатора. Она будет работать так же, как и в моделях X7 и i7/7 Series.

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Обновленный BMW X5 получит информационную систему iDrive 8. Она предложит расширенный функционал и работает быстрее.

Появление кроссовера BMW X5 LCI ожидается в середине 2023 года. Модель поступит в продажу в конце этого года.

Ранее Фокус рассказал, что компания BMW запатентовала необычный дизайн решетки радиатора со скрытыми фарами.