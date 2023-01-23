Оновлений кросовер BMW X5 2024 розкрили до прем'єри (фото)

Оновлений BMW X5 не отримає радикальних змін у дизайні, але стане сучаснішим. Також очікується поява інформаційної системи iDrive 8.

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У мережі показали фото оновленого кросовера BMW X5 LCI 2024 року. Дизайн новинки не отримає радикальних змін, зберігши звичний вигляд. Подробиці розповіли на сайті Autoevolution.

[ + – ] У кросовера оновлені ліхтарі

На знімках зображені передня і задня частини оновленого кросовера. BMW X5 LCI 2024 отримає нові бампери, змінену оптику, а також решітку радіатора.

Передня оптика схожа на новий BMW X3 та має більш агресивну форму. Нові бампери виконані у сучасній стилістиці бренду.

[ + – ] У кросовера змінені бампери, оптика та решітка радіатора

На фото зображено стандартну версію кросовера. Пакет M-Sport, як і раніше, буде доступний як опція.

Також на моделі помітні нові колісні диски. Найімовірніше, вони не пропонуватимуться як базові.

[ + – ] Прем'єра BMW X5 відбудеться у середині цього року

Ще одним нововведенням може стати підсвічування решітки радіатора. Вона працюватиме так само, як і в моделях X7 та i7/7 Series.

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Оновлений BMW X5 отримає інформаційну систему iDrive 8. Вона запропонує розширений функціонал і працює швидше.

Поява кросовера BMW X5 LCI очікується у середині 2023 року. Модель надійде у продаж наприкінці цього року.

Раніше Фокус розповів, що компанія BMW запатентувала незвичайний дизайн радіаторної решітки з прихованими фарами.