Новый BMW X3 2024 показали на первых изображениях (фото)

Новый BMW X3 изменится внешне, а также станет крупнее и просторнее внутри. Кроссовер предложат в бензиновых, дизельных, гибридных и электрических версиях.

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Опубликованы первые рендеры BMW X3 четвертого поколения. Сейчас премиальный кроссовер проходит тесты, а представить его должны в конце 2023 или начале 2024 года. Об этом сообщает издание Auto Express.

Дизайн BMW X3 G45 будет выдержан в духе младшей модели X1. Кроссоверу расширят крылья и увеличат решетку радиатора, а фары станут более раскосыми. Также обращают на себя внимание измененные дверные ручки, как у многих новых BMW.

[ + – ] Кроссовер сохранит платформу предшественника, но подрастет в размерах Фото: Auto Express

Кроссовер BMW X3 2024 сохранит платформу CLAR, но станет крупнее предшественника. Это позволит сделать салон просторнее и увеличить багажник. Салон будет выдержан в духе BMW 7 Series – с двумя изогнутыми дисплеями на передней панели.

Новый BMW X3 сохранит бензиновые и дизельные турбомоторы объемом 2,0 и 3,0 л, но они станут мощнее и будут дополнены 48-вольтной гибридной установкой. На вершине линейки останется спортивный BMW X3M.

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Также предложат минимум два подзаряжаемых гибрида, а в 2025 году дебютирует электромобиль BMW iX3. Он получит 800-вольтную силовую установку, которая позволит увеличить запас хода примерно на 30% по сравнению с предшественником и сократить время зарядки батареи.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz готовится обновить внедорожник G-Class. У него также появится электрическая версия.