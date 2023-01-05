BMW представила необычный автомобиль-хамелеон с передовыми технологиями (видео)

BMW показала, какие технологии могут получить их модели в будущем. Концепт i Vision Dee обладает передовыми технологиями и может менять цвет своего кузова.

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BMW на технологичной выставке CES 2023 представила уникальный концепт-кар i Vision Dee. Он олицетворяет архитектуру бренда нового поколения Neue Klasse и ее виденье комплексного цифрового управления. Подробности об авто рассказали на сайте концерна.

BMW i Vision Dee выглядит непривычно в сравнении с другими автомобилями бренда. Обычно даже фальшивые решетки радиатора в компании делают вертикальными и огромными, но в этот раз ее растянули горизонтально. Узнаваемый элемент дизайна марки "изгиб Хофмайстера" (характерный изгиб задней стойки кузова) остался на месте.

В BMW заявили, что будут упрощать внешний вид новых моделей. Именно поэтому i Vision Dee выглядит очень минималистично. Спереди и сзади вместо оптики расположены по четыре тонкие светодиодные полосы.

[ + – ] Задние фонари могут менять свою графику Фото: BMW

Фальшивая решетка радиатора концепта может меняться в зависимости от ситуации на дороге, демонстрируя другим участникам свое "настроение". Также ее вид может самостоятельно изменить водитель.

[ + – ] Передняя фальшивая решетка радиатора может меняться в зависимости от "настроения" Фото: BMW

Передние и боковые окна концепта являются экранами. Проекционный дисплей проходит по всей длине лобового стекла. Объем отображаемой там информации можно выбрать самостоятельно.

На рулевом колесе также можно найти множество элементов управления. Например, на нем есть точки касания, которые оживают при приближении или прикосновении. Каждую из них можно запрограммировать на выполнение определенной функции.

[ + – ] На руле есть несколько экранов для управления Фото: BMW

"Dee" в названии концепта означает Digital Emotional Experience — Цифровой эмоциональный опыт. Его продвижением занимались голливудские актеры Арнольд Шварценеггер и Дэвид Хассельхофф.

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Еще одним уникальным штрихом BMW i Vision Dee является возможность менять цвет кузова при помощи пленки ePaper. Эту технологии улучшили, теперь автомобиль можно перекрасить в 32 цвета. При этом водители могут поэкспериментировать и добавить различные узоры на свой авто.

[ + – ] BMW i Vision Dee может менять цвет кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee может менять цвет кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee может менять цвет кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee может менять цвет кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee может менять цвет кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee может менять цвет кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee может менять цвет кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee может менять цвет кузова прямо на ходу [ + – ] BMW i Vision Dee может менять цвет кузова прямо на ходу

BMW планирует представить новые модели на архитектуре Neue Klasse уже в 2025 году. Неизвестно, воплотят ли концепт i Vision Dee в жизнь.

Ранее Фокус писал, что производитель мобильных процессоров и разработчик беспроводных средств связи Qualcomm на выставке CES представил свое виденье автомобиля будущего.