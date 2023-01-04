Представлен автомобиль будущего с 55-дюймовым дисплеем и искусственным интеллектом (видео)

В Qualcomm показали множество инновационных технологий, которые через несколько лет могут появиться на серийных автомобилях. Их концепт оснащается камерами с распознаванием лица и огромным дисплеем.

Related video

Производитель мобильных процессоров и разработчик беспроводных средств связи Qualcomm на выставке CES представил свое виденье автомобиля будущего. Подробности о концепте рассказали на сайте Carscoops.

В Qualcomm показали, что автопроизводители могут создать при помощи их технологий. Концепт обладает инновационными функциями, которые пока не встретишь на современных автомобилях.

Кузов создан из пластика, а задние двери распахиваются в обратную сторону как у моделей Rolls-Royce. Вдоль авто идет практически сплошная светодиодная полоса, которая может менять цвет.

[ + – ] Концепт получил необычные двери в стиле моделей Rolls-Royce Фото: Скриншот

В интерьере расположен огромный 55-дюймовый дисплей, который одновременно выполняет роль приборной панели и экрана мультимедиа. Он состоит из нескольких частей, на которых можно найти информацию о состоянии авто, настройки помощи водителю и развлекательную систему. Пассажиры могут просматривать онлайн-контент или играть в видеоигры прямо во время поездки.

[ + – ] Внутри концепта находится огромный 55-дюймовый дисплей Фото: Скриншот

Концепт оснащен камерами, которые могут распознавать пассажиров и автоматически регулировать настройки автомобиля в соответствии с их предпочтениями. Помимо этого каждый пассажир может настроить свою собственную аудиозону, а также воспользоваться преимуществами активного шумоподавления и эхоподавления.

В концепте есть и виртуальный помощник с голосовым управлением, а также распознавание лиц и биометрии для покупок на ходу. Водитель и пассажиры могут заранее оплатить парковку или подписку на некоторые функции автомобиля.

Важно

Огромный дисплей и отсутствие кнопок: Chrysler показал автомобильный интерьер будущего (фото)

В случае ДТП камеры автомобиля запишут и сохранят в облаке кадры с инцидентом. Датчики также помогают избежать столкновения с другими автомобилями, активируя экстренную систему торможения.

Ранее Фокус сообщил, что перед выставкой на автосалоне в Гуанчжоу 2022 года уникальный концепт-кар загорелся на стенде IAT Automobile.