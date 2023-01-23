BMW представили найшвидший універсал в історії (фото)

Нову Alpina B5 GT запропонують у кузові універсал та седан. Модель оснащується турбованим 4,4-літровим двигуном V8 потужністю 625 к. с.

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Компанія Alpina представила найшвидший універсал BMW в історії. Модель B5 GT Touring зможе розганятися понад 320 км/год. Про це розповіли на сайті бренду.

Вже скоро будуть представлені седан і універсал BMW 5 Series 2024 модельного року. На честь Alpina випускають обмежену версію моделі B5.

Alpina B5 GT буде запропонована в кузові седан та універсал. Модель оснащується 4,4-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 625 к. с. і 850 Нм крутного моменту.

[ + – ] Модель Alpina B5 GT запропонують у кузові седан та універсал Фото: Alpina

Седан Alpina B5 GT здатний розганятись від 0 до 100 км/год всього за 3,3 секунди. Універсалу через важку вагу потрібно трохи більше часу для розгону.

Від 0 до 200 км/год седан розганяється за 11,3 секунди, а універсал — 11,9 секунди. Максимальна швидкість седана становить 330 км/год, а універсала — 322 км/год.

Також Alpina B5 GT відрізняється від стандартної версії спортивною вихлопною системою. Вихлопні патрубки покриті нітридом титану та мають чорну обробку.

Модель отримала нові 20-дюймові ковані колісні диски Classic ексклюзивного кольору Marron Volciano з написом "B5 GT". За ними розташовані гальма Brembo з 395-мм передніми та 398-мм задніми дисками.

[ + – ] Седан із новими колісними дисками Classic Фото: Alpina [ + – ] Універсал із новими колісними дисками Classic Фото: Alpina

Клієнти можуть замовити Alpina B5 GT практично у будь-якому кольорі. Також для клієнтів є безліч варіантів індивідуального налаштування інтер'єру.

[ + – ] Клієнти можуть персоналізувати інтер'єр Alpina B5 GT Фото: Alpina

Всі автомобілі продаватимуться в стандартній комплектації з антрацитовою обшивкою стелі, Shadowline, аудіосистемою Harman Kardon, рульовим колесом з підігрівом, обробкою з дерева горіхового антрациту та металевими емблемами "B5 GT" на килимках. Також в комплекті йде обтягнута шкірою панель приладів і табличка з нержавіючої сталі на центральній консолі, що позначає номер автомобіля.

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Alpina B5 GT випустять обмеженим тиражем 250 одиниць. За седан просять від 145 500 євро, а за універсал — 148 500 євро. Постачання клієнтам розпочнеться у липні 2023 року.

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