Новый BMW 5 Series 2024 показали на первых изображениях

Седан BMW 5 Series сохранит знакомый дизайн и не получит огромную решетку радиатора, как у других моделей марки. В линейке впервые появится электрическая версия.

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Опубликованы первые рендеры нового BMW 5 Series G60. Восьмое поколение седана должно дебютировать в нынешнем году. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Новый BMW 5 Series сейчас проходит испытания и тестовые прототипы уже видели в Германии. Автомобили скрыли от сторонних глаз камуфляжем, но все же отдельные детали дизайна удалось рассмотреть и создать рендеры.

[ + – ] Все двигатели BMW 5 Series дополнят гибридной установкой Фото: Autocar

Седан BMW 5 Series сохранит знакомый дизайн с длинным капотом и характерным изгибом крыши. Его решетка радиатора будет скромнее, чем у флагманского BMW 7 Series.

А вот салон BMW 5 Series, скорее всего, будет выполнен именно в духе старшей модели. На передней панели установят два изогнутых дисплея.

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Бензиновые и дизельные двигатели BMW 5 Series G60 объемом 2,0 и 3,0 л дополнят "мягкой" гибридной установкой. Ожидается, что гибридом станет и спортивный седан BMW M5.

[ + – ] Впервые появится электрокар BMW i5 Фото: Autocar

Останутся в линейке и плаг-ин гибриды, а еще впервые появится электромобиль BMW i5. Он будет доступен в заднеприводной 340-сильной и полноприводной 544-сильной версиях, а его запас хода превысит 550 км.

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