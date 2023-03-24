Великі зміни: SsangYong змінює назву та зосередиться на електромобілях

SsangYong мають намір повністю оновити свій модельний ряд під брендом KG Mobility. Загалом компанія представить близько 16 концептів та серійних автомобілів.

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SsangYong змінює назву на KG Mobility після придбання групою KG Group та готує безліч нових моделей. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Відроджений південнокорейський автовиробник зосередиться на електромобілях та технологіях автономного водіння. Загалом KG Mobility готуються представити близько 16 концептів та серійних автомобілів на виставці Seoul Mobility Show, яка відбудеться 30 березня.

Остаточне рішення про зміну назви SsangYong було ухвалено на загальних зборах акціонерів. KG Mobility отримає нову версію логотипу SsangYong у вигляді подвійного кільця.

KG Mobility хочуть розширити свою діяльність за межі "традиційного виробництва та продажу автомобілів". Бренд зосередиться на нових технологіях, включаючи платформи для електромобілів.

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Серед 16 концептів та серійних автомобілів, які будуть представлені на Seoul Mobility Show, буде нова серійна модель Torres EVX та ще три електромобілі. Вони мають робочі назви KR10, O100 і F100.

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