Большие перемены: SsangYong меняет название и сосредоточится на электромобилях
SsangYong собираются полностью обновить свой модельный ряд под брендом KG Mobility. Всего компания представит около 16 концептов и серийных автомобилей.
SsangYong меняет название на KG Mobility после приобретения группой KG Group и готовит множество новых моделей. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Возрожденный южнокорейский автопроизводитель сосредоточится на электромобилях и технологиях автономного вождения. Всего KG Mobility готовятся представить около 16 концептов и серийных автомобилей на выставке Seoul Mobility Show, которая пройдет 30 марта.
Окончательное решение о смене названия SsangYong было принято на общем собрании акционеров. KG Mobility получит новую версию логотипа SsangYong в виде двойного кольца.
KG Mobility хотят расширить свою деятельность за пределы "традиционного производства и продаж автомобилей". Бренд сосредоточится на новых технологиях, включая платформы, предназначенные для электромобилей.Важно
Среди 16 концептов и серийных автомобилей, которые будут представлены на Seoul Mobility Show, будет новая серийная модель Torres EVX и еще три электромобиля. Они носят рабочие названия KR10, O100 и F100.
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