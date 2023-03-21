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Изменился до неузнаваемости: презентован новый Hyundai Accent 2023 (фото, видео)

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Фото: Hyundai | Новый Hyundai Accent отличается футуристическим дизайном передней части

Hyundai Accent шестой генерации подрос в размерах и выделяется благодаря футуристическому дизайну. Седану расширили комплектацию и добавили мощный 160-сильный турбомотор.

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В Индии официально презентовали новый Hyundai Accent. Шестое поколение модели В-класса поступит в продажу с апреля по цене от 13 200 до 21 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Новый Hyundai Accent, Hyundai Accent 2023, Hyundai Accent, седан Hyundai Accent Fullscreen
Седан стал крупнее предшественника
Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Accent 2023

Новый Hyundai Accent кардинально изменился внешне и выдержан в стиле новых Kona и Elantra. У седана выраженный клиновидный профиль, а в дизайне преобладают рубленные линии. Очень необычно смотрится передняя часть с тоненькой диодной полосой на всю ширину кузова.

Новый Hyundai Accent, Hyundai Accent 2023, Hyundai Accent, седан Hyundai Accent Fullscreen
Цена Hyundai Accent стартует с 13 200 долларов
Фото: Hyundai

Хэтчбек Accent пока не планируется. Седан же стал заметно крупнее предшественника.

Размеры Hyundai Accent 2023:

  • длина – 4535 мм;
  • ширина – 1765 мм;
  • высота – 1475 мм;
  • колесная база – 2670 мм.
Новый Hyundai Accent, Hyundai Accent 2023, Hyundai Accent, седан Hyundai Accent Fullscreen
На передней панели теперь установлены два дисплея
Фото: Hyundai

Салон и комплектация Hyundai Accent 2023

Интерьер седана также существенно изменился. На передней панели теперь установлены 10,25-дюймовые дисплеи виртуального щитка приборов и мультимедиа. Новый Hyundai Accent стал просторнее, а объем его багажника вырос до 528 л.

Новый Hyundai Accent, Hyundai Accent 2023, Hyundai Accent, седан Hyundai Accent Fullscreen
Салон Hyundai Accent сделали просторнее
Фото: Hyundai

Комплектация Hyundai Accent 2023 расширена. У всех версий теперь 6 подушек безопасности, а в топовом варианте добавлены адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон. Среди опций появились панорамная крыша, вентиляция сидений и электропривод кресла водителя.

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Новый Hyundai Accent, характеристики

Новый Hyundai Accent 2023 дебютировал с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями – 115-сильным атмосферным и 160-сильным турбированным. В первом случае средний расход топлива составляет 5,4 л/100 км, во втором – 5 л/100 км.

Обе модификации по умолчанию комплектуются 6-ступенчатой механической КПП. Атмосферный мотор также доступен с вариатором, а турбированный – с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Hyundai Creta получил лимитированную заряженную версию.

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