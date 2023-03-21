Изменился до неузнаваемости: презентован новый Hyundai Accent 2023 (фото, видео)

Hyundai Accent шестой генерации подрос в размерах и выделяется благодаря футуристическому дизайну. Седану расширили комплектацию и добавили мощный 160-сильный турбомотор.

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В Индии официально презентовали новый Hyundai Accent. Шестое поколение модели В-класса поступит в продажу с апреля по цене от 13 200 до 21 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Седан стал крупнее предшественника Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Accent 2023

Новый Hyundai Accent кардинально изменился внешне и выдержан в стиле новых Kona и Elantra. У седана выраженный клиновидный профиль, а в дизайне преобладают рубленные линии. Очень необычно смотрится передняя часть с тоненькой диодной полосой на всю ширину кузова.

Цена Hyundai Accent стартует с 13 200 долларов Фото: Hyundai

Хэтчбек Accent пока не планируется. Седан же стал заметно крупнее предшественника.

Размеры Hyundai Accent 2023:

длина – 4535 мм;

ширина – 1765 мм;

высота – 1475 мм;

колесная база – 2670 мм.

На передней панели теперь установлены два дисплея Фото: Hyundai

Салон и комплектация Hyundai Accent 2023

Интерьер седана также существенно изменился. На передней панели теперь установлены 10,25-дюймовые дисплеи виртуального щитка приборов и мультимедиа. Новый Hyundai Accent стал просторнее, а объем его багажника вырос до 528 л.

Салон Hyundai Accent сделали просторнее Фото: Hyundai

Комплектация Hyundai Accent 2023 расширена. У всех версий теперь 6 подушек безопасности, а в топовом варианте добавлены адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон. Среди опций появились панорамная крыша, вентиляция сидений и электропривод кресла водителя.

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Новый Hyundai Accent, характеристики

Новый Hyundai Accent 2023 дебютировал с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями – 115-сильным атмосферным и 160-сильным турбированным. В первом случае средний расход топлива составляет 5,4 л/100 км, во втором – 5 л/100 км.

Обе модификации по умолчанию комплектуются 6-ступенчатой механической КПП. Атмосферный мотор также доступен с вариатором, а турбированный – с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Hyundai Creta получил лимитированную заряженную версию.

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