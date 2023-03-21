Змінився до невпізнанності: презентовано новий Hyundai Accent 2023 (фото, відео)

Hyundai Accent шостої генерації виріс у розмірах і виділяється завдяки футуристичному дизайну. Седан розширили комплектацію і додали потужний 160-сильний турбомотор.

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В Індії офіційно презентували новий Hyundai Accent. Шосте покоління моделі В-класу надійде у продаж із квітня за ціною від 13 200 до 21 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Седан став більшим за попередника Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Accent 2023

Новий Hyundai Accent кардинально змінився зовні і витриманий у стилі нових Kona та Elantra. У седана виражений клиноподібний профіль, а в дизайні переважають рубані лінії. Дуже дивно виглядає передня частина з тоненькою діодною смугою на всю ширину кузова.

Ціна Hyundai Accent стартує з 13 200 доларів Фото: Hyundai

Хетчбек Accent поки що не планується. Седан же став помітно більшим за попередника.

Розміри Hyundai Accent 2023:

довжина – 4535 мм;

ширина – 1765 мм;

висота – 1475 мм;

колісна база – 2670 мм.

На передній панелі тепер встановлені два дисплеї Фото: Hyundai

Салон та комплектація Hyundai Accent 2023

Інтер'єр седана також суттєво змінився. На передній панелі тепер встановлені 10,25-дюймові дисплеї віртуального щитка приладів та мультимедіа. Новий Hyundai Accent став просторішим, а об'єм його багажника зріс до 528 л.

Салон Hyundai Accent зробили просторішим Фото: Hyundai

Комплектацію Hyundai Accent 2023 розширено. У всіх версій тепер 6 подушок безпеки, а в топовому варіанті додані адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон. Серед опцій з'явилися панорамний дах, вентиляція сидінь та електропривід крісла водія.

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Новий Hyundai Accent, характеристики

Новий Hyundai Accent 2023 дебютував з 1,5-літровими бензиновими двигунами – 115-сильним атмосферним та 160-сильним турбованим. У першому випадку середня витрата палива становить 5,4 л/100 км, у другому – 5 л/100 км.

Обидві модифікації за замовчуванням комплектуються 6-ступінчастою механічною КПП. Атмосферний двигун також доступний з варіатором, а турбований — з 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями.

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