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Змінився до невпізнанності: презентовано новий Hyundai Accent 2023 (фото, відео)

Новий Hyundai Accent, Hyundai Accent 2023, Hyundai Accent, седан Hyundai Accent
Фото: Hyundai | Новий Hyundai Accent відрізняється футуристичним дизайном передньої частини

Hyundai Accent шостої генерації виріс у розмірах і виділяється завдяки футуристичному дизайну. Седан розширили комплектацію і додали потужний 160-сильний турбомотор.

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В Індії офіційно презентували новий Hyundai Accent. Шосте покоління моделі В-класу надійде у продаж із квітня за ціною від 13 200 до 21 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Новий Hyundai Accent, Hyundai Accent 2023, Hyundai Accent, седан Hyundai Accent Fullscreen
Седан став більшим за попередника
Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Accent 2023

Новий Hyundai Accent кардинально змінився зовні і витриманий у стилі нових Kona та Elantra. У седана виражений клиноподібний профіль, а в дизайні переважають рубані лінії. Дуже дивно виглядає передня частина з тоненькою діодною смугою на всю ширину кузова.

Новий Hyundai Accent, Hyundai Accent 2023, Hyundai Accent, седан Hyundai Accent Fullscreen
Ціна Hyundai Accent стартує з 13 200 доларів
Фото: Hyundai

Хетчбек Accent поки що не планується. Седан же став помітно більшим за попередника.

Розміри Hyundai Accent 2023:

  • довжина – 4535 мм;
  • ширина – 1765 мм;
  • висота – 1475 мм;
  • колісна база – 2670 мм.
Новий Hyundai Accent, Hyundai Accent 2023, Hyundai Accent, седан Hyundai Accent Fullscreen
На передній панелі тепер встановлені два дисплеї
Фото: Hyundai

Салон та комплектація Hyundai Accent 2023

Інтер'єр седана також суттєво змінився. На передній панелі тепер встановлені 10,25-дюймові дисплеї віртуального щитка приладів та мультимедіа. Новий Hyundai Accent став просторішим, а об'єм його багажника зріс до 528 л.

Новий Hyundai Accent, Hyundai Accent 2023, Hyundai Accent, седан Hyundai Accent Fullscreen
Салон Hyundai Accent зробили просторішим
Фото: Hyundai

Комплектацію Hyundai Accent 2023 розширено. У всіх версій тепер 6 подушок безпеки, а в топовому варіанті додані адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон. Серед опцій з'явилися панорамний дах, вентиляція сидінь та електропривід крісла водія.

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Новий Hyundai Accent, характеристики

Новий Hyundai Accent 2023 дебютував з 1,5-літровими бензиновими двигунами – 115-сильним атмосферним та 160-сильним турбованим. У першому випадку середня витрата палива становить 5,4 л/100 км, у другому – 5 л/100 км.

Обидві модифікації за замовчуванням комплектуються 6-ступінчастою механічною КПП. Атмосферний двигун також доступний з варіатором, а турбований — з 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер Hyundai Creta отримав лімітовану заряджену версію.

Також ми писали, що Hyundai готують недорогий електрокар за $20 000.