Змінився до невпізнанності: презентовано новий Hyundai Accent 2023 (фото, відео)
Hyundai Accent шостої генерації виріс у розмірах і виділяється завдяки футуристичному дизайну. Седан розширили комплектацію і додали потужний 160-сильний турбомотор.
В Індії офіційно презентували новий Hyundai Accent. Шосте покоління моделі В-класу надійде у продаж із квітня за ціною від 13 200 до 21 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai.
Дизайн Hyundai Accent 2023
Новий Hyundai Accent кардинально змінився зовні і витриманий у стилі нових Kona та Elantra. У седана виражений клиноподібний профіль, а в дизайні переважають рубані лінії. Дуже дивно виглядає передня частина з тоненькою діодною смугою на всю ширину кузова.
Хетчбек Accent поки що не планується. Седан же став помітно більшим за попередника.
Розміри Hyundai Accent 2023:
- довжина – 4535 мм;
- ширина – 1765 мм;
- висота – 1475 мм;
- колісна база – 2670 мм.
Салон та комплектація Hyundai Accent 2023
Інтер'єр седана також суттєво змінився. На передній панелі тепер встановлені 10,25-дюймові дисплеї віртуального щитка приладів та мультимедіа. Новий Hyundai Accent став просторішим, а об'єм його багажника зріс до 528 л.
Комплектацію Hyundai Accent 2023 розширено. У всіх версій тепер 6 подушок безпеки, а в топовому варіанті додані адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон. Серед опцій з'явилися панорамний дах, вентиляція сидінь та електропривід крісла водія.Важливо
Новий Hyundai Accent, характеристики
Новий Hyundai Accent 2023 дебютував з 1,5-літровими бензиновими двигунами – 115-сильним атмосферним та 160-сильним турбованим. У першому випадку середня витрата палива становить 5,4 л/100 км, у другому – 5 л/100 км.
Обидві модифікації за замовчуванням комплектуються 6-ступінчастою механічною КПП. Атмосферний двигун також доступний з варіатором, а турбований — з 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями.
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