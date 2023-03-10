Чорніший за ніч: Hyundai презентували спортивний кросовер оригінального дизайну (фото)
Hyundai Creta N-Line Night Edition отримав потужніший 167-сильний двигун і переналаштовану ходову. Кросовер доступний виключно в чорному кольорі та з темним матовим декором.
Лінійку Hyundai Creta 2023 поповнила заряджена версія N-Line Night Edition. Спортивний кросовер надходить у продаж за ціною від 35 300 доларів, тобто він дешевший за Hyundai Tucson. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.
Новий Hyundai Creta N-Line Night Edition позиціонують як ексклюзивну лімітовану модель. Усього випустять лише 900 таких кросоверів, причому всі — чорного кольору. Це не дивно, адже Night Edition перекладається як "нічне видання".
Заряджений кросовер Hyundai Creta отримав доопрацьований 2,0-літровий двигун із збільшеною потужністю – вона становить 157 к. с. на бензині та 167 к. с. — На біоетанолі.
Модель запропонована лише з 6-ступінчастою автоматичною КПП та переднім приводом. Також переналаштовані підвіска та кермо.
Дізнатися новий Hyundai Creta N-Line Night Edition можна за обважуванням, а також по чорному декору на кузові. Всі хромовані деталі замінили темними матовими, чорного кольору та 18-дюймові литі диски.Важливо
Салон Hyundai Creta отримав чорну обробку з контрастним червоним простроченням. Також встановлено спортивне кермо, а комплектацію поповнили акустика Bose, адаптивний круїз-контроль та система автоматичного гальмування.
Примітно, що Hyundai Creta N-Line Night Edition збудували на базі дорестайлінгової версії моделі. У низці країн вже представлено оновлений кросовер зі зміненим дизайном.
Також Фокус повідомляв, що кросовер Hyundai Creta отримає і електричну версію із запасом ходу 400 км. Авто зняли під час тестів.