Чернее ночи: Hyundai презентовали спортивный кроссовер оригинального дизайна (фото)
Hyundai Creta N-Line Night Edition получил более мощный 167-сильный двигатель и перенастроенную ходовую. Кроссовер доступен исключительно в черном цвете и с темным матовым декором.
Линейку Hyundai Creta 2023 пополнила заряженная версия N-Line Night Edition. Спортивный кроссовер поступает в продажу по цене от 35 300 долларов, то есть он дешевле Hyundai Tucson. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.
Новый Hyundai Creta N-Line Night Edition позиционируют как эксклюзивную лимитированную модель. Всего выпустят только 900 таких кроссоверов, причем все — черного цвета. Это неудивительно, ведь Night Edition переводится как "ночное издание".
Заряженный кроссовер Hyundai Creta получил доработанный 2,0-литровый двигатель с увеличенной мощностью – она составляет 157 л. с. на бензине и 167 л. с. — на биоэтаноле.
Модель предложена только с 6-ступенчатой автоматической КПП и передним приводом. Также перенастроены подвеска и рулевое управление.
Узнать новый Hyundai Creta N-Line Night Edition можно по обвесу, а также по черному декору на кузове. Все хромированные детали заменили темными матовыми, черного цвета и 18-дюймовые литые диски.Важно
Салон Hyundai Creta получил черную отделку с контрастной красной прострочкой. Также установлен спортивный руль, а комплектацию пополнили акустика Bose, адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения.
Примечательно, что Hyundai Creta N-Line Night Edition построили на базе дорестайлинговой версии модели. В ряде стран уже представлен обновленный кроссовер с измененным дизайном.
Также Фокус сообщал, что кроссовер Hyundai Creta получит и электрическую версию с запасом хода 400 км. Авто сняли во время тестов.