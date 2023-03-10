Чернее ночи: Hyundai презентовали спортивный кроссовер оригинального дизайна (фото)

Hyundai Creta N-Line Night Edition получил более мощный 167-сильный двигатель и перенастроенную ходовую. Кроссовер доступен исключительно в черном цвете и с темным матовым декором.

Related video

Линейку Hyundai Creta 2023 пополнила заряженная версия N-Line Night Edition. Спортивный кроссовер поступает в продажу по цене от 35 300 долларов, то есть он дешевле Hyundai Tucson. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

Новый Hyundai Creta N-Line Night Edition позиционируют как эксклюзивную лимитированную модель. Всего выпустят только 900 таких кроссоверов, причем все — черного цвета. Это неудивительно, ведь Night Edition переводится как "ночное издание".

Стандартными яввляются 18-дюймовые диски Фото: Hyundai

Заряженный кроссовер Hyundai Creta получил доработанный 2,0-литровый двигатель с увеличенной мощностью – она составляет 157 л. с. на бензине и 167 л. с. — на биоэтаноле.

Модель предложена только с 6-ступенчатой автоматической КПП и передним приводом. Также перенастроены подвеска и рулевое управление.

Мощность двигателя выросла до 167 л. с. Фото: Hyundai

Узнать новый Hyundai Creta N-Line Night Edition можно по обвесу, а также по черному декору на кузове. Все хромированные детали заменили темными матовыми, черного цвета и 18-дюймовые литые диски.

Важно

Hyundai презентовали стильный и недорогой электрокроссовер с запасом хода 490 км (фото)

Салон Hyundai Creta получил черную отделку с контрастной красной прострочкой. Также установлен спортивный руль, а комплектацию пополнили акустика Bose, адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения.

В салоне Hyundai Creta заменен руль Фото: Hyundai

Примечательно, что Hyundai Creta N-Line Night Edition построили на базе дорестайлинговой версии модели. В ряде стран уже представлен обновленный кроссовер с измененным дизайном.

Также Фокус сообщал, что кроссовер Hyundai Creta получит и электрическую версию с запасом хода 400 км. Авто сняли во время тестов.