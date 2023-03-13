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Представлений новий Hyundai Elantra 2024: як змінився популярний седан (фото)

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Фото: Hyundai | Передня частина Hyundai Elantra стала більш виразною

Седан Hyundai Elantra змінився зовні і став більш виразним на вигляд. Зі старту модель пропонують у бензиновій та гібридній версіях, а також із заводським ГБО.

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У Південній Кореї презентували новий Hyundai Elantra. Седан С-класу пройшов фейсліфтинг і вже надходить у продаж на батьківщині за ціною в еквіваленті $15 000 за базову версію. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.

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Позаду освіжені ліхтарі
Фото: Hyundai

Седан Hyundai Elantra 2024 змінився зовні, хоча й зберіг характерний гранований дизайн із клиноподібним профілем. У авто повністю нова передня частина з вузькими гратами радіатора, довгастими фарами і більш агресивним переднім бампером зі збільшеним повітрозабірником. Позаду оновили ліхтарі. Крім того, авто стало дещо більшим.

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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Hyundai

Габарити Hyundai Elantra 2024:

  • Довжина – 4710 мм
  • Ширина – 1825 мм
  • Висота – 1420 мм
  • Колісна база – 2720 мм
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В обробці салону використані виключно екологічно чисті матеріали
Фото: Hyundai

Салон Hyundai Elantra практично не змінився — у седана, як і раніше, чотириспицеве кермо і два дисплеї на передній панелі. В обробці використані нові екологічно чисті матеріали. У базовому оснащенні тепер 8 подушок безпеки, серед опцій з'явилися камери кругового огляду, відеореєстратор і функція доступу в салон зі смартфона.

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На південнокорейському ринку Hyundai Elantra 2024 дебютував із 1,6-літровим бензиновим двигуном на 123 к. с. та 141-сильною гібридною установкою. Крім того, запропонують 120-сильну версію із заводським ГБО.

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Седан дебютував у бензиновій, газовій та гібридній версіях
Фото: Hyundai

В інших країнах також будуть доступні 1,6-літровий 180-сильний турбомотор та 2,0-літрова атмосферна четвірка на 160 к. с. Пізніше оновлять і заряджений 280-сильний автомобіль Hyundai Elantra N.

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