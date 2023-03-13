Представлений новий Hyundai Elantra 2024: як змінився популярний седан (фото)

Седан Hyundai Elantra змінився зовні і став більш виразним на вигляд. Зі старту модель пропонують у бензиновій та гібридній версіях, а також із заводським ГБО.

Related video

У Південній Кореї презентували новий Hyundai Elantra. Седан С-класу пройшов фейсліфтинг і вже надходить у продаж на батьківщині за ціною в еквіваленті $15 000 за базову версію. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.

Позаду освіжені ліхтарі Фото: Hyundai

Седан Hyundai Elantra 2024 змінився зовні, хоча й зберіг характерний гранований дизайн із клиноподібним профілем. У авто повністю нова передня частина з вузькими гратами радіатора, довгастими фарами і більш агресивним переднім бампером зі збільшеним повітрозабірником. Позаду оновили ліхтарі. Крім того, авто стало дещо більшим.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Hyundai

Габарити Hyundai Elantra 2024:

Довжина – 4710 мм

Ширина – 1825 мм

Висота – 1420 мм

Колісна база – 2720 мм

В обробці салону використані виключно екологічно чисті матеріали Фото: Hyundai

Салон Hyundai Elantra практично не змінився — у седана, як і раніше, чотириспицеве кермо і два дисплеї на передній панелі. В обробці використані нові екологічно чисті матеріали. У базовому оснащенні тепер 8 подушок безпеки, серед опцій з'явилися камери кругового огляду, відеореєстратор і функція доступу в салон зі смартфона.

Важливо

Чорніший за ніч: Hyundai презентували спортивний кросовер оригінального дизайну (фото)

На південнокорейському ринку Hyundai Elantra 2024 дебютував із 1,6-літровим бензиновим двигуном на 123 к. с. та 141-сильною гібридною установкою. Крім того, запропонують 120-сильну версію із заводським ГБО.

Седан дебютував у бензиновій, газовій та гібридній версіях Фото: Hyundai

В інших країнах також будуть доступні 1,6-літровий 180-сильний турбомотор та 2,0-літрова атмосферна четвірка на 160 к. с. Пізніше оновлять і заряджений 280-сильний автомобіль Hyundai Elantra N.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai готують недорогий електрокросовер із запасом ходу 400 км.

Також ми писали, що дебютував електромобіль Hyundai Kona нового покоління.