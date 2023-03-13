Представлен новый Hyundai Elantra 2024: как изменился популярный седан (фото)

Седан Hyundai Elantra изменился внешне и стал выразительнее на вид. Со старта модель предлагают в бензиновой и гибридной версиях, а также с заводским ГБО.

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В Южной Корее презентовали новый Hyundai Elantra. Седан С-класса прошел фейслифтинг и уже поступает в продажу на родине по цене в эквиваленте $15 000 за базовую версию. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

Сзади освежены фонари Фото: Hyundai

Седан Hyundai Elantra 2024 изменился внешне, хотя и сохранил характерный граненый дизайн с клиновидным профилем. У авто полностью новая передняя часть с узкой решеткой радиатора, продолговатыми фарами и более агрессивным передним бампером с увеличенным воздухозаборником. Сзади обновили фонари. Кроме того, авто стало несколько крупнее.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Hyundai

Габариты Hyundai Elantra 2024:

Длина – 4710 мм

Ширина – 1825 мм

Высота – 1420 мм

Колесная база – 2720 мм

В отделке салона использованы исключительно экологически чистые материалы Фото: Hyundai

Салон Hyundai Elantra практически не изменился – у седана по-прежнему четырехспицевый руль и два дисплея на передней панели. В отделке использованы новые экологически чистые материалы. В базовом оснащении теперь 8 подушек безопасности, а среди опций появились камеры кругового обзора.

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На южнокорейском рынке Hyundai Elantra 2024 дебютировал с 1,6-литровым бензиновым двигателем на 123 л. с. и 141-сильной гибридной установкой. Кроме того, предложат 120-сильную версию с заводским ГБО.

Седан дебютировал в бензиновой, газовой и гибридной версиях Фото: Hyundai

В других странах также будут доступны 1,6-литровый 180-сильный турбомотор и 2,0-литровая атмосферная четверка на 160 л. с. Позже обновят и заряженный 280-сильный седан Hyundai Elantra N.

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