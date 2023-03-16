Рассекречен недорогой корейский электрокроссовер с очень большим багажником (фото, видео)

SsangYong Torres EVX отличается от бензинового собрата дизайном передней части и оформлением салона. Кроссовер достигает 4,7 м в длину и обладает вместительным 703-литровым багажником.

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Опубликованы первые официальные фото и видео SsangYong Torres EVX. Электрическая версия бюджетного кроссовера дебютирует 30 марта на автошоу в Сеуле. Ролик с авто появился на Youtube-канале южнокорейской марки.

Электрокар презентуют на автошоу в Сеуле Фото: SsangYong

Новый SsangYong Torres EVX – пятиместный электрокроссовер длиной 4,7 м при колесной базе в 2,68 м. От бензинового собрата авто можно отличить по полностью новой передней части с тоненькими диодными фарами, массивным бампером и подсветкой решетки радиатора. Кроме того, появились аэродинамически оптимизированные колесные диски диаметром 20 дюймов.

В салоне установлены два дисплея Фото: SsangYong

Салон SsangYong Torres EVX также претерпел изменения. На передней панели теперь установлены два больших 12-дюймовых дисплея. Объем багажника составляет 703 л.

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Характеристики модели пока не разглашают. Ожидается, что силовой установкой поделится младший электромобиль SsangYong e-Korando. Это значит, что кроссовер получит 190-сильный мотор и батарею на 61,5 кВт∙ч, а его запас хода составит около 340 км.

Электрокар SsangYong Torres поступит в продажу до конца 2023 года, причем, возможно, уже под новым брендом. Дело в том, что новые владельцы собираются переименовать южнокорейскую марку в KG Mobility.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai готовит недорогой электрокроссовер за 20 000 долларов с запасом хода 400 км.

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