Розсекречений недорогий корейський електрокросовер з великим багажником (фото, відео)

SsangYong Torres EVX відрізняється від бензинового побратима дизайном передньої частини та оформленням салону. Кросовер досягає 4,7 м у довжину і має місткий 703-літровий багажник.

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Опубліковано перші офіційні фото та відео SsangYong Torres EVX. Електрична версія бюджетного кросовера дебютує 30 березня на автошоу у Сеулі. Ролик із авто з'явився на Youtube-каналі південнокорейської марки.

Електрокар презентують на автошоу у Сеулі Фото: SsangYong

Новий SsangYong Torres EVX — п'ятимісний електрокросовер довжиною 4,7 м при колісній базі в 2,68 м. Від бензинового побратима авто можна відрізнити по новій передній частині з тоненькими діодними фарами, масивним бампером і підсвічуванням решітки радіатора. Крім того, з'явилися аеродинамічно оптимізовані колісні диски діаметром 20 дюймів.

У салоні встановлені два дисплеї Фото: SsangYong

Салон SsangYong Torres EVX також зазнав змін. На передній панелі тепер встановлені два великі 12-дюймові дисплеї. Об'єм багажника становить 703 л.

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Характеристики моделі поки що не розголошують. Очікується, що силовою установкою поділиться молодший електромобіль SsangYong e-Korando. Це означає, що кросовер отримає 190-сильний двигун і батарею на 61,5 кВт∙год, а його запас ходу складе близько 340 км.

Електрокар SsangYong Torres надійде до продажу до кінця 2023 року, причому, можливо, вже під новим брендом. Справа в тому, що нові власники збираються перейменувати південнокорейську марку на KG Mobility.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai готує недорогий електрокросовер за 20 000 доларів із запасом ходу 400 км.

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