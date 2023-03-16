Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео)

Volkswagen ID.2all – провісник нової електричної моделі, яка змінить хетбек Polo. Електрокар здатний розганятись до 100 км/год за 7 с та проїжджати 450 км без підзарядки.

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У Німеччині презентували новий Volkswagen ID.2all. Концепт-кар є передсерійною версією майбутнього бюджетного електромобіля. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Електрокар змінить Volkswagen Polo Фото: Volkswagen

Електрокар Volkswagen ID.2 з'явиться у 2025 році і коштуватиме до 25 000 євро у базовій версії. Хетчбек В-класу стане наступником Volkswagen Polo і авто можна порівняти з ним за розмірами.

Ручки задніх дверей заховані у стійках даху Фото: Volkswagen

Габарити Volkswagen ID.2all:

довжина – 4050 мм;

ширина – 1812 мм;

висота – 1530 мм;

колісна база – 2600 мм.

На центральній панелі встановлено 11,9-дюймовий тачскрін. Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.2all нагадує Polo силуетом, але виглядає більш виразно. Його розкосі фари з'єднані діодною смугою, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Ручки задніх дверей заховані у стійках даху.

Об'єм багажника складає 490-1330 л. Фото: Volkswagen

У салоні встановлені спортивні сидіння та скошене знизу кермо. Хетчбек отримав віртуальний щиток приладів та великий 12,9-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника становить 490-1330 л.

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Електромобіль Volkswagen збудований на укороченій платформі МЕВ Entry. Він отримав 226-сильний двигун і розганяється до 100 км/год за 7 с, а його запас ходу становить 450 км. Швидке заряджання батареї на 80% займе 20 хвилин.

Цікава деталь: хоча ID.2 буде найдешевшим електромобілем Volkswagen на момент старту продажів, у перспективі з'явиться ще доступніша модель. Вона коштуватиме близько 20 000 євро.

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