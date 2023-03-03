Porsche та Volkswagen створили електричний мінівен у ретро-стилі (фото)
Всі Volkswagen ID.Buzz Renndienst будуть використовуватись для проведення екскурсій по виставкових центрах та музеях Porsche. Мінівен натхненний оригінальною машиною підтримки для гоночних команд на базі Volkswagen Transporter
Porsche створили електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz у стилістиці класичних фургонів для гоночних команд Renndienst. Про це повідомили на сайті Carscoops.
У межах відзначення 75-річчя бренду компанія Porsche Netherlands створила вісім екземплярів нового Rennienst. Усі вони будуть виставлені у голландських центрах Porsche.
Унікальний Volkswagen ID.Buzz пофарбували у фірмовий колір Burgundy Red із контрастною білою графікою Porsche та Renndienst. Її можна знайти на дверях та на бічних склах.
Всі мінівени засновані на пасажирській модифікації 1st Max, яка пропонує електромотор потужністю 204 л. та акумулятор ємністю 77 кВтг. Їх будуть використовувати для проведення екскурсій виставковими центрами та музеями Porsche.
Разом із Volkswagen ID.Buzz Renndienst був представлений і стилізований електромобіль Porsche Taycan Sport Turismo. Він також пофарбований у відповідні кольори.
Зазначимо, що перший фургон Porsche Renndienst брав участь у гонках Mille Miglia ще 1954 року як машина підтримки. Його збудували на базі Volkswagen T1.Важливо
Фургони перевозили інструменти та запасні частини для болідів гоночної команди. Такі Volkswagen Transporter T1 і T2 активно використовували в період з 50-х по 70-ті роки минулого століття.
Раніше Фокус писав, що у США на аукціоні Broad Arrow виставили гоночний Porsche 907 1968 року.