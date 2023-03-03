Джастін Бібер подарував собі на день народження унікальний спорткар Porsche (фото, відео)

Кабріолет Porsche 968 L'Art випущений в єдиному екземплярі. Ексклюзивне спортивне авто створили для Паризького тижня моди.

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Колекцію авто Джастіна Бібер поповнив новий спорткар. Співак придбав унікальний Porsche 968 L'Art. Знімки своєї нової машини він опублікував в Instagram.

[ + – ] Спорткар збудували на базі Porsche 968 90-х років Фото: Porsche

Porsche 968 L'Art побудований в одному-єдиному екземплярі. Двомісний родстер збудували для Паризького тижня моди 2021 року, причому роботи над ним зайняли півтора роки. Porsche розробляли разом з ательє L'Art de L'Automobile.

[ + – ] Задні колеса кабріолету отримали оригінальні ковпаки Фото: Porsche

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В основі авто лежить старий Porsche 968 90-х років, хоча його дизайн суттєво змінився — практично всі кузовні панелі нові. Спорткар відрізняється обтічним дизайном з довгим капотом і високою віконною лінією, а фари у нього відсутні. За спинками сидінь з'явилися обтічники, а ліхтарі доповнені написами KAR. Привертають увагу і оригінальні ковпаки задніх коліс.

[ + – ] У салоні з'явився дорогий годинник TAG Heuer Фото: Porsche

Салон оздоблений зеленою шкірою ECCO. Встановлено оригінальне двоспицеве кермо, а на передній панелі з'явився дорогий годинник від TAG Heuer. У авто немає навіть м'якого тканинного даху.

Технічна начинка Porsche 968 не змінилася. Кабріолет оснащений 3,0-літровим двигуном потужністю 240 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Джастіну Біберу та деяким іншим зіркам заборонили купувати нові Ferrari.

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