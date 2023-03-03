Джастин Бибер подарил себе на день рождения уникальный спорткар Porsche (фото, видео)

Кабриолет Porsche 968 L’Art выпущен в единственном экземпляре. Эксклюзивное спортивное авто создали для Парижской недели моды.

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Коллекцию авто Джастина Бибера пополнил новый спорткар. Певец приобрел уникальный Porsche 968 L’Art. Снимки своей новой машины он опубликовал в Instagram.

[ + – ] Спорткар построили на базе Porsche 968 90-х годов Фото: Porsche

Porsche 968 L’Art построен в одном-единственном экземпляре. Двухместный родстер построили для Парижской недели моды 2021 года, причем работы над ним заняли полтора года. Porsche разрабатывали совместно с ателье L’Art de L’Automobile.

[ + – ] Задние колеса кабриолета получили оригинальные колпаки Фото: Porsche

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В основе авто лежит старый Porsche 968 90-х годов, хотя его дизайн существенно изменился – практически все кузовные панели новые. Спорткар отличается обтекаемым дизайном с длинным капотом и высокой оконной линией, а фары у него отсутствуют. За спинками сидений появились обтекатели, а фонари дополнены надписями KAR. Обращают на себя внимание и оригинальные колпаки задних колес.

[ + – ] В салоне появились дорогие часы TAG Heuer Фото: Porsche

Салон отделан зеленой кожей ECCO. Установлен оригинальный двухспицевый руль, а на передней панели появились дорогие часы от TAG Heuer. У авто нет даже мягкой тканевой крыши.

Техническая начинка Porsche 968 не изменилась. Кабриолет оснащен 3,0-литровым двигателем мощностью 240 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Джастину Биберу и некоторым другим звездам запретили покупать новые Ferrari.

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