Большие перемены: новый Porsche Cayenne станет электромобилем

Электромобиль Porsche Cayenne получит два мотора суммарной мощностью 600 л. с. уже в базовой версии. Запас хода кроссовера составит не менее 500 км.

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Стартовала разработка Porsche Cayenne четвертого поколения. Спортивный кроссовер дебютирует в 2026 году и радикально изменится – станет электромобилем. Об этом стало известно журналистам британского издания Autocar.

Новый Cayenne построят на платформе РРЕ, как и электрокар Porsche Macan. Уже заявлено, что младший кроссовер получит два мотора суммарной мощностью 600 л. с. и батарею на 100 кВт∙ч, а его запас хода составит не менее 500 км.

Эту же силовую установку должен получить и новый Porsche Cayenne. Впрочем, в линейке также будет более мощный вариант.

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Платформа РРЕ использует 800-вольтную архитектуру, позволяющую сверхбыструю зарядку мощностью 270 кВт. Кроме того, электрокар Porsche Cayenne получит управляемые задние колеса.

Примечательно, что с появлением электрокара бензиновый кроссовер Porsche Cayenne третьего поколения не снимут с производства. Некоторое время две модели будут выпускать параллельно. К слову, вскоре нынешний Porsche Cayenne будет обновлен и его уже рассекретили до премьеры.

Также Фокус сообщал, что Porsche готовят и старшего брата Cayenne – большой семиместный электрокроссовер.