Новый Porsche Cayenne 2023 полностью рассекречен до премьеры (фото)

Porsche Cayenne изменится внешне и получит полностью новый салон. Топовая версия модели будет оснащена 700-сильной гибридной установкой.

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В Швеции заметили обновленный Porsche Cayenne. Кроссовер проходит финальные тесты за полярным кругом и будет представлен в первой половине нынешнего года. Об этом пишет сайт Carscoops.

[ + – ] Фонари кроссовера сделают более узкими Фото: carscoops.com

Porsche Cayenne 2023 отличается измененными фарами в духе электрокара Taycan, новыми бамперами и решеткой радиатора, а также более узкими фонарями. В заполярье сфотографировали Porsche Cayenne Coupe, но и стандартный кроссовер также пройдет модернизацию.

[ + – ] Салон Porsche Cayenne полностью переделают Фото: carscoops.com

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Салон Porsche Cayenne претерпит гораздо более радикальные изменения — его переделают полностью. Кроссовер получит виртуальную панель приборов, новый руль и миниатюрный джойстик КПП. Кроме того, на шпионских фото видна измененная центральная консоль с меньшим количеством кнопок и увеличенным сенсорным дисплеем.

[ + – ] Топовый вариант Cayenne будет 700-сильным плаг-ин гибридом Фото: carscoops.com

Новый Porsche Cayenne сохранит бензиновые турбомоторы объемом 2,9 и 4,0 л, а также две гибридные версии, но им увеличат мощность. На тестах заметили топовый вариант Turbo S E-Hybrid и известно, что отдачу его силовой установки повысят до 700 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что в заполярье также видели новый Porsche Macan 2023. Кроссовер второго поколения станет электромобилем.