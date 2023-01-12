Новий Porsche Cayenne 2023 повністю розсекречено до прем'єри (фото)

Porsche Cayenne зміниться зовні й отримає повністю новий салон. Топова версія моделі буде оснащена 700-сильною гібридною установкою.

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У Швеції помітили оновлений Porsche Cayenne. Кросовер проходить фінальні тести за полярним колом і буде представлений у першій половині цього року. Про це пише сайт Carscoops.

[ + – ] Ліхтарі кросовера зроблять вужчими Фото: carscoops.com

Porsche Cayenne 2023 відрізняється зміненими фарами в дусі електрокара Taycan, новими бамперами та решіткою радіатора, а також вужчими ліхтарями. У заполяр'ї сфотографували Porsche Cayenne Coupe, але стандартний кросовер також пройде модернізацію.

[ + – ] Салон Porsche Cayenne повністю перероблять Фото: carscoops.com

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Салон Porsche Cayenne зазнає набагато радикальніших змін — його перероблять повністю. Кросовер отримає віртуальну панель приладів, нове кермо та мініатюрний джойстик КПП. Крім того, на шпигунських фото видно змінену центральну консоль з меншою кількістю кнопок і збільшеним сенсорним дисплеєм.

[ + – ] Топовий варіант Cayenne буде 700-сильним гігідом плаг-ін Фото: carscoops.com

Новий Porsche Cayenne збереже бензинові турбомотори об'ємом 2,9 та 4,0 л, а також дві гібридні версії, але їм збільшать потужність. На тестах помітили топовий варіант Turbo S E-Hybrid та відомо, що віддачу його силової установки підвищать до 700 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що в заполяр'ї також бачили новий Porsche Macan 2023 року. Кросовер другого покоління стане електромобілем.