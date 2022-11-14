Сверхбыстрая зарядка и 600 сил: в Porsche рассказали про новый электрокроссовер Macan

Новый Porsche Macan будет доступен исключительно в электрической версии. Кроссовер станет мощнее, а его управляемость улучшат адаптивные амортизаторы и полноуправляемое шасси.

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В Porsche поделились информацией о новом поколении модели Macan. Как известно, кроссовер станет электрокаром, а презентовать его должны в 2024 году. Подробности модели раскрыл изданию Autocar один из руководителей ее разработкой Аарон Янсен.

Электромобиль Porsche Macan не будет родственником седана Taycan, ведь его построят на более современной платформе PPE, которую также будут использовать новые Audi A6 e-tron и Q6 e-tron. Прототипы модели не раз замечали на тестах и по ним видно, что авто сохранит знакомый дизайн.

[ + – ] Электрокар дебютирует в 603-сильной версии Фото: carscoops.com

Новый Porsche Macan 2024 дебютирует в модификации с полным приводом и двумя моторами, суммарно развивающими 603 л. с. и 1050 Н∙м. Со временем палитру версий модели расширят.

Электрокроссовер Porsche Macan получит 800-вольтную батарею емкостью 100 кВт∙ч, а его запас хода превысит 500 км. Особенностью модели станет сверхбыстрая зарядка мощностью до 270 кВт – в таком режиме подзарядить электрокар на 80% можно будет за 25 минут.

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Заявлено, что распределение веса по осям будет близким к равному: 48% на передние колеса и 52% — на задние. Кроме того, Porsche Macan 2024 получит спортивный задний дифференциал, инновационные адаптивные амортизаторы нового поколения и управляемые задние колеса.

Ранее Фокус сообщал, что в Porsche готовят сверхмощный 1000-сильный электромобиль.