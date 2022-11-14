Надшвидка зарядка та 600 сил: у Porsche розповіли про новий електрокросовер Macan

Новий Porsche Macan буде доступний виключно в електричній версії. Кросовер стане потужнішим, а його керованість покращать адаптивні амортизатори та повнокероване шасі.

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У Porsche поділилися інформацією про нове покоління моделі Macan. Як відомо, кросовер стане електрокаром, а презентувати його мають у 2024 році. Подробиці моделі розкрив виданню Autocar один із керівників її розробкою Аарон Янсен.

Електромобіль Porsche Macan не буде родичем седана Taycan, адже його побудують на більш сучасній платформі PPE, яку також використовуватимуть нові Audi A6 e-tron та Q6 e-tron. Прототипи моделі не раз помічали на тестах і за ними видно, що авто збереже знайомий дизайн.

[ + – ] Електрокар дебютує у 603-сильній версії Фото: carscoops.com

Новий Porsche Macan 2024 дебютує в модифікації з повним приводом і двома моторами, що сумарно розвивають 603 к. с. та 1 050 Н∙м. Згодом палітру версій моделі розширять.

Електрокросовер Porsche Macan отримає 800-вольтну батарею ємністю 100 кВт∙год, а його запас ходу перевищить 500 км. Особливістю моделі стане надшвидка зарядка потужністю до 270 кВт — у такому режимі підзарядити електрокар на 80% можна буде за 25 хвилин.

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Заявлено, що розподіл ваги по осях буде близьким до рівного: 48% на передні колеса та 52% на задні. Крім того, Porsche Macan 2024 отримає спортивний задній диференціал, інноваційні адаптивні амортизатори нового покоління і керовані задні колеса.

Раніше Фокус повідомляв, що в Porsche готують надпотужний 1 000-сильний електромобіль.