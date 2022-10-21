Надшвидкісний 1 000-сильний електромобіль Porsche вперше помітили на дорогах (фото)

Флагманський Porsche Taycan отримає три мотори загальною потужністю 1 000 к. с. і зможе розганятись до 100 км/год менше, ніж за 2,5 с. Електрокар кине виклик Tesla Model S Plaid.

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У Німеччині під час тестів на автодромі Нюрбургринг і на його околицях помітили новий Porsche Taycan. Спортивний електромобіль пройде оновлення та отримає надпотужну топову версію. Про це пише видання Auto Express.

[ + – ] Заряджений Porsche Taycan кине виклик Tesla Model S Plaid Фото: Auto Express

Porsche Taycan 2023 зміниться незначно й збереже елегантний обтічний дизайн. Седану й універсалу оновили бампери та передню оптику, а нова заряджена модифікація впізнається за аеродинамічним обвісом, оригінальними колісними дисками та великим заднім антикрилом. Саме такий електромобіль і випробовують на Нюрбургрингу.

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Салон Porsche Taycan не планують радикально змінювати, адже він і так досить футуристичний. Очікуються нові варіанти обробки та покращена мультимедіа. Крім того, для електрокара готують удосконалену систему напівавтономного водіння з модернізованим радаром.

[ + – ] Топова 1 000-сильна версія отримала заднє антикрило Фото: Auto Express

Доробки в силовій установці Porsche Taycan 2023 будуть спрямовані на збільшення запасу ходу — у деяких версіях він досягне 500 км.

Топовий варіант Porsche Taycan позиціонують як конкурента Tesla Model S Plaid. Він отримає три електромотори сумарною потужністю понад 1 000 к. с. і зможе розганятись до 100 км/год менше, ніж за 2,5 с.

Раніше Фокус повідомляв, що запуск у виробництво нового електричного Porsche Macan відкладено на рік. Під час розробки моделі виникли проблеми.

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