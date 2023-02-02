В Китае новые Porsche Panamera продавали за $18 000: назвали причину (фото)

Из-за ошибочной рекламы сотни людей оформили предварительный заказ на Porsche Panamera за 18 тысяч долларов. Представителям бренда пришлось быстро исправлять ситуацию.

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Роскошный лифтбек Porsche Panamera обычно продается по стартовой цене в 92 400 долларов, но в Китае дилерский центр бренда в Иньчуане временно предлагал модель за 18 тысяч долларов. Об этом сообщили на сайте BNN Bloomberg.

На сайте дилерского центра было размещено объявление о покупке Porsche Panamera за 124 000 юаней ($18 000). Сразу после этого сотни человек внесли депозит за автомобиль. К их разочарованию, реклама была ложной.

Дилерский центр, заметив ошибку, быстро удалил неверную информацию. После этого в дело вмешалась Porsche AG и связалась с первым человеком, внесшим депозит.

Как именно был урегулирован вопрос, компания не сообщила. Известно то, что стороны смогли договориться.

Представитель Porsche AG признал ошибку прессе. В компании лично связались со всеми другими клиентами, оформившими предзаказ, чтобы объяснить ситуацию.

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