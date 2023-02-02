У Китаї нові Porsche Panamera продавали за $18 000: назвали причину (фото)

Через помилкову рекламу сотні людей оформили попереднє замовлення на Porsche Panamera за 18 тисяч доларів. Представникам бренду довелося швидко виправляти ситуацію.

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Розкішний ліфтбек Porsche Panamera зазвичай продається за стартовою ціною 92 400 доларів, але в Китаї дилерський центр бренду в Іньчуані тимчасово пропонував модель за 18 тисяч доларів. Про це повідомили на сайті BNN Bloomberg.

На сайті дилерського центру розмістили оголошення про купівлю Porsche Panamera за 124 000 юанів ($18 000). Відразу після цього сотні людей зробили депозит за автомобіль. На їхнє розчарування, реклама була хибною.

Дилерський центр, помітивши помилку, швидко вилучив неправильну інформацію. Після цього в справу втрутилася Porsche AG і зв'язалася з першою людиною, яка внесла депозит.

Як саме врегулювали питання, компанія не повідомила. Відомо, що сторони змогли домовитися.

Представник Porsche AG визнав помилку у пресі. В компанії особисто зв'язалися з усіма іншими клієнтами, які оформили попереднє замовлення, щоб пояснити ситуацію.

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