Великі зміни: новий Porsche Cayenne стане електромобілем

Електромобіль Porsche Cayenne отримає два двигуни сумарною потужністю 600 к. с. уже в базовій версії. Запас ходу кросовера складе щонайменше 500 км.

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Стартувала технологія Porsche Cayenne четвертого покоління. Спортивний кросовер дебютує у 2026 році та радикально зміниться — стане електромобілем. Про це стало відомо журналістам британського видання Autocar.

Новий Cayenne побудують на платформі РРЕ, як і електрокар Porsche Macan. Уже заявлено, що молодший кросовер отримає два двигуни сумарною потужністю 600 к. с. і батарею на 100 кВт∙год, а його запас ходу становитиме не менше 500 км.

Цю ж силову установку має отримати й новий Porsche Cayenne. Утім, у лінійці також буде потужніший варіант.

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Платформа РРЕ використовує 800-вольтну архітектуру, що дозволяє надшвидку зарядку потужністю 270 кВт. Крім того, електрокар Porsche Cayenne отримає керовані задні колеса.

Цікаво, що з появою електрокара бензиновий кросовер Porsche Cayenne третього покоління не знімуть із виробництва. Деякий час дві моделі випускатимуть паралельно. До речі, невдовзі нинішній Porsche Cayenne буде оновлений, і його вже розсекретили до прем'єри.

Також Фокус повідомляв, що Porsche готують і старшого брата Cayenne — великий семимісцевий електрокросовер.