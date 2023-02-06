Porsche готують новий надпотужний електрокросовер на сім місць (фото)

Porsche планують суттєво розширити лінійку своїх електричних моделей. Очолить її новий загадковий кросовер K1, який знаходиться у розробці вже три роки.

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У Porsche працюють над створенням розкішного семимісного електричного кросовера. Він стане прямим конкурентом моделям Mercedes-Benz EQS та BMW iX. Про це повідомили на сайті Autocar.

Поява нової флагманської моделі очікується у 2027 році. Джерела поділилися, що кросовер із кодовою назвою K1 відрізнятиметься від будь-якого попереднього серійного автомобіля Porsche.

Довжина нового семимісного електрокросовера сягатиме майже п'ять метрів. Він отримає купеподібний силует, але буде містким.

[ + – ] Porsche K1 отримає разючі характеристики та передові технології Фото: Motor1.com

Генеральний директор Олівер Блюм розповів, що Porsche K1 буде "дуже спортивним позашляховиком". Модель запропонує новітні синхронні електродвигуни, високопродуктивні батареї і технологію швидкого заряджання нового покоління.

У Porsche розробляють новий семимісний електрокросовер уже понад три роки. За основу взяли концепцію двох інших кросоверів бренду — Cayenne та Macan.

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Модель K1 буде побудована на платформі Premium Platform Electric, як новий Macan. Кросовер розділить її з іншими електричними автомобілями бренду.

Компанія Porsche також має намір суттєво збільшити кількість своїх електричних моделей. До 2025 року очікується вихід відразу кількох нових електрокарів, зокрема електричних версій кросовера Macan та родстера Boxster.

Раніше Фокус писав, що в Китаї нові Porsche Panamera помилково продавали $18 000.