Ретро-дизайн та 500 сил: представлений ювілейний спорткар Porsche (фото)

Дизайн Porsche Vision 357 витриманий у дусі моделі 356 – первістка німецької марки. Спортивне купе оснастили високоспритною опозитною шісткою на 500 к. с.

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У Берліні презентували новий Porsche Vision 357. Концепт-кар створили до 75-річчя німецької марки. Про це повідомляє офіційний сайт "Porsche".

Концептуальне купе є трибютом Porsche 356 – першої моделі німецького бренду, що випускалася у 1948-1963 роках. Воно нагадує знаменитого предка своїм обтічним силуетом та розширеними задніми крилами.

[ + – ] Спорткар оснащений 500-сильною шісткою Фото: Porsche

Водночас, в автомобіля сучасні світлодіодні фари, 20-дюймові магнієві диски та камери замість дзеркал заднього виду. Дах купе повністю прозорий.

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В основі Vision 357 лежить Porsche 718 Cayman GT4 RS і саме у нього запозичили деталі салону та двигун. Середньомоторне купе оснащене 4,0-літровою опозитною шісткою потужністю 500 к. с., що розкручується до 9000 об/хв.

[ + – ] Дизайн витриманий у дусі класичного Porsche 356 Фото: Porsche

Porsche Vision 357 стане частиною експозиції ювілейної виставки "Рушимі мрією. 75 років спортивним автомобілям Porsche". Вона відкриється в Берліні 27 січня і прийматиме відвідувачів до 10 вересня.

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