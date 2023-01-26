Ретро-дизайн и 500 сил: представлен юбилейный спорткар Porsche (фото)

Дизайн Porsche Vision 357 выдержан в духе модели 356 — первенца немецкой марки. Спортивное купе оснастили высокооборотистой оппозитной шестеркой на 500 л. с.

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В Берлине презентовали новый Porsche Vision 357. Концепт-кар создали к 75-летию немецкой марки. Об этом сообщает официальный сайт Porsche.

Концептуальное купе является трибютом Porsche 356 — первой модели немецкого бренда, выпускавшейся в 1948-1963 годах. Оно напоминает знаменитого предка своим обтекаемым силуэтом и расширенными задними крыльями.

[ + – ] Спорткар оснащен 500-сильной шестеркой Фото: Porsche

Вместе с тем, у автомобиля современные светодиодные фары, 20-дюймовые магниевые диски и камеры вместо зеркал заднего вида. Крыша купе полностью прозрачная.

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В основе Vision 357 лежит Porsche 718 Cayman GT4 RS и именно у него позаимствовали детали салона и двигатель. Среднемоторное купе оснащено 4,0-литровой оппозитной шестеркой мощностью 500 л. с., которая раскручивается до 9000 об/мин.

[ + – ] Дизайн выдержан в духе классического Porsche 356 Фото: Porsche

Porsche Vision 357 станет частью экспозиции юбилейной выставки "Движимые мечтой. 75 лет спортивным автомобилям Porsche". Она откроется в Берлине 27 января и будет принимать посетителей до 10 сентября.

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