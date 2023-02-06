Porsche готовят новый сверхмощный электрокроссовер на семь мест (фото)

Porsche планируют существенно расширить линейку своих электрических моделей. Возглавит ее новый загадочный кроссовер K1, который находится в разработке уже три года.

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В Porsche работают над созданием роскошного семиместного электрического кроссовера. Он станет прямым конкурентом моделям Mercedes-Benz EQS и BMW iX. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Появление новой флагманской модели ожидается в 2027 году. Источники поделились, что кроссовер с кодовым названием K1 будет отличаться от любого предыдущего серийного автомобиля Porsche.

Длина нового семиместного электрокроссовера будет достигать около пяти метров. Он получит купеобразный силуэт, но будет вместительным.

[ + – ] Porsche K1 получит впечатляющие характеристики и передовые технологии Фото: Motor1.com

Генеральный директор Оливер Блюм рассказал, что Porsche K1 будет "очень спортивным внедорожником". Модель предложит новейшие синхронные электродвигатели, высокопроизводительные батареи и технологию быстрой зарядки нового поколения.

В Porsche разрабатывают новый семиместный электрокроссовер уже более трех лет. За основу взяли концепцию двух других кроссоверов бренда — Cayenne и Macan.

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Модель K1 будет построена на платформе Premium Platform Electric, как и новый Macan. Кроссовер разделит ее с другими электрическими автомобилями бренда.

Компания Porsche также намерена существенно увеличить количество своих электрических моделей. К 2025 году ожидается выход сразу нескольких новых электрокаров, в том числе электрических версий кроссовера Macan и родстера Boxster.

Ранее Фокус писал, что в Китае новые Porsche Panamera ошибочно продавали по $18 000.