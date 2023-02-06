Porsche готовят новый сверхмощный электрокроссовер на семь мест (фото)
Porsche планируют существенно расширить линейку своих электрических моделей. Возглавит ее новый загадочный кроссовер K1, который находится в разработке уже три года.
В Porsche работают над созданием роскошного семиместного электрического кроссовера. Он станет прямым конкурентом моделям Mercedes-Benz EQS и BMW iX. Об этом сообщили на сайте Autocar.
Появление новой флагманской модели ожидается в 2027 году. Источники поделились, что кроссовер с кодовым названием K1 будет отличаться от любого предыдущего серийного автомобиля Porsche.
Длина нового семиместного электрокроссовера будет достигать около пяти метров. Он получит купеобразный силуэт, но будет вместительным.
Генеральный директор Оливер Блюм рассказал, что Porsche K1 будет "очень спортивным внедорожником". Модель предложит новейшие синхронные электродвигатели, высокопроизводительные батареи и технологию быстрой зарядки нового поколения.
В Porsche разрабатывают новый семиместный электрокроссовер уже более трех лет. За основу взяли концепцию двух других кроссоверов бренда — Cayenne и Macan.Важно
Модель K1 будет построена на платформе Premium Platform Electric, как и новый Macan. Кроссовер разделит ее с другими электрическими автомобилями бренда.
Компания Porsche также намерена существенно увеличить количество своих электрических моделей. К 2025 году ожидается выход сразу нескольких новых электрокаров, в том числе электрических версий кроссовера Macan и родстера Boxster.
Ранее Фокус писал, что в Китае новые Porsche Panamera ошибочно продавали по $18 000.