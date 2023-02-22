На продаж виставлений раритетний спорткар Porsche із цікавою історією (фото)

Усього випустили лише 21 Porsche 907 і всі авто відзначилися гучними перемогами у змаганнях. Саме цей спорткар виграв знамениту гонку Targa Florio.

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У США на аукціоні Broad Arrow виставили Porsche 907 1968 року. За гоночне авто планують отримати від 4,5 до 5,5 мільйонів доларів. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Обтічний спорткар важить всього 600 кг.

Настільки висока ціна зокрема зумовлена тим, що Porsche 907 – одна з найрідкісніших моделей німецької марки. Усього випущено лише 21 таких обтічних купе.

[ + – ] Саме цей автомобіль виграв гонку Targa Florio

До того ж, спорткари відзначились численними перемогами у змаганнях. Саме цей автомобіль прославився тим, що виграв відому італійську гонку Targa Florio. Екіпаж Віка Елфорда та Умберто Маджіолі вирвався на перше місце, навіть незважаючи на прокол шини та витрачений на її заміну час.

[ + – ] Всього випустили лише 21 Porsche 907

Після Targa Florio автомобіль виграв ще декілька гірських перегонів. Безперечно, гоночні успіхи вплинули на вартість Porsche 907.

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Спорткар оснащений досить скромною опозитною вісімкою об'ємом 2,2 л та потужністю 270 л. с. Зате Porsche 907 важив всього 600 кг і мав інноваційну аеродинаміку, тому розвивав 300 км/год і міг змагатися з набагато потужнішими суперниками.

[ + – ] Автомобіль оснащений 2,2-літровим 270-сильним V8

З середини 70-х Porsche 907 зберігався у приватних колекціях. 2007 року він пройшов реставрацію і після цього неодноразово вигравав нагороди на ретро-шоу.

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